美烏礦產協議敲定 矢板明夫：烏克蘭往和平邁了一大步

貝森特（左）代表美國與烏克蘭簽署礦產協議。（路透）

2025/05/02 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部4月30日宣布，已和烏克蘭簽署事涉烏克蘭稀土資源的「經濟夥伴關係」協議。對此日本資深媒體人矢板明夫分析，那些左派媒體和一些自媒體，都在冷嘲熱諷說川普一事無成。這種態度是非常片面而且不客觀的，因為，世界正在發生變化，烏克蘭向和平的方向邁進了一大步，至於川普主導的關稅大戰，現在已經越來越看得清楚，其主要目的就是要修理中國。這幾天股市已經開始反彈，希望一切都可以轉好起來。

矢板明夫在臉書PO文表示，美國和烏克蘭正式簽署稀土礦產協議了。烏克蘭向和平的方向邁進了一大步。前幾天正好是美國的川普總統就任100天。看到很多左派媒體和一些自媒體，都在冷嘲熱諷說川普一事無成。不得不說，這種態度是非常片面而且不客觀的。因為，世界正在發生變化。

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矢板明夫指出，川普並沒有像很多左派媒體事先預言的那樣放棄烏克蘭，也沒有用台灣和習近平做交易，川普領導的美國，依然堅定地站在自由民主的陣營一邊，在和獨裁者抗衡，那些為批評而批評的左派媒體，他們的目的只是為了謾罵川普而已，美國和烏克蘭之間的稀土礦產協議成立，意味著烏克蘭東部將成為美國的勢力範圍。美國公司將大規模進駐烏克蘭，這無疑將是對烏克蘭平民最好的保護。我相信，戰爭將在不久的將來結束，殺戮也即將停止。

矢板明夫續指，俄烏戰爭爆發之後，拜登總統雖然給予了烏克蘭很多的支援，但是在烏克蘭和平問題上，基本沒有拿出任何具有可行性的方案，今天美烏之間達成的這項協議，如果順利實施，既可以保證烏克蘭的安全，又可以為今後的新生烏克蘭政府提供重建家園的資金。同時，還可以確保美國公司在鋰、鈦和能源領域，獲得關鍵立足點，以抗衡中國在全球資源領域的主導地位。

矢板明夫直言，當然，俄羅斯應該會反彈。在停戰之前，應該還會有很多挫折。但是，主導權已經牢牢地掌握在美國的手裡了。普廷能夠做的事情已經不多，至於川普主導的關稅大戰，現在已經越來越看得清楚，其主要目的就是要修理中國。這幾天股市已經開始反彈，希望一切都可以轉好起來。

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