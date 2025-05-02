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    愈演愈烈！國民黨中市黨部涉幽靈連署 多處被搜索、帶走8幹部

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（記者張瑞楨攝）

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（記者張瑞楨攝）

    2025/05/02 12:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中央選委會上月向最高檢察署告發，藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的第一階段提議連署「提議前死亡」，台中地檢署今天（2日）以涉嫌偽造文書等罪名，指揮調查局人員搜索國民黨台中市黨部等處所，並先後帶走8人偵訊。

    被檢調帶走人員包括國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯、第一組總幹事伍康龍，三組總幹事陳建鋒等3人，其他區黨部則帶走5人，分別是太平區黨部（第七區黨部）執行長王忠輝、副執行長程翌全、豐原區黨部執行長余爵安，潭雅神黨部執行長邱仕誼及大里區黨部執行長洪麗香。

    針對幽靈連署與檢方偵查，「被害人」之一的民進黨立委蔡其昌表示，他的罷免案死亡連署就佔台中一半以上，比例非常高、不合理，一直在等檢方或是選委會釐清，不可能他的選區死亡連署高到如此離譜，這很荒謬，希望檢調跟相關單位查清楚。

    另一被害人民進黨立委何欣純則說，相信司法檢調一定會查清，「在連署罷免我的第一階段，就有66個死亡連署」，還是尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、查明真相。

    另外，國民黨籍台中市長盧秀燕，今天面對媒體訪問此事時，她沒有答覆，僅說「謝謝」。

    國民黨台中市黨部主委顏文正則說，台中市罷免領銜人是一個一個地方去擺攤，由於罷免經驗不足，也沒碰過，瑕疵多少會有，但的確是自己去收連署書。

    中央選委會於上月（4月）針對全國各縣市罷免立委的幽靈連署現象，向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者（死亡者）連署，其中，台中市部分，包括藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有往生者（死亡者）連署現象，但兩者份數相距很大，其中，人數最高的是藍營或公民團體，罷免蔡其昌的第一階段罷免提議中，「提議前死亡」有83人，何欣純則有66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪中，「提議前死亡」依序為1件、3件與1件，兩者差距極大。

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