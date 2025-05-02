鷹爸曝基層喊「反共」被修理 國防部：從未要求不得反共堅定明確敵我意識

空軍前飛官「鷹爸」徐柏岳。（資料照）

2025/05/02 14:09

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍前飛官「鷹爸」徐柏岳昨日透露，收到多位現役軍人反映，基層在部隊群組中表達「反共」訊息時會被長官以「行政中立」為由制止。國防部今天（2日）向本報表示，國防部從未要求官兵不得表達「反共」立場，且透過多項宣傳管道深化官兵愛國意識，使官兵提高警覺，認清中共對我利誘、統戰手段及敵情威脅，堅定明確之敵我意識與抗敵信念。

「鷹爸」徐柏岳昨天接受本報訪問指出，近期為罷團站街頭助講時，有不少空軍防砲、陸軍、海防、裝甲等現役基層軍人向他反映，在部隊Line群組中表達愛國心，包含「我們要一起反共」、「一起守護家園」等訊息時，會被長官下令軍人要行政中立不要談政治，甚至被同一掛長官標記、修理。

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徐呼籲國防部，應直接下令，凡不談及罷免等相關的政治立場，針對愛台、反共言論一律不得禁止。

國防部今天向本報表示，對抗威脅、守護家園，是國軍不變的信念與職責，國防部從未要求官兵不得表達「反共」立場，更運用各項集會時機及《青年日報》社論、《莒光園地》電視教學等宣傳管道，深化官兵愛國意識，使官兵提高警覺，認清中共對我利誘、統戰手段及敵情威脅，堅定明確的敵我意識與抗敵信念。

國防部說明，依《憲法》第138條及國防法第6條規定，國軍人員應超出個人、地域及黨派關係，依法保持政治中立，效忠國家、愛護人民，以落實軍隊國家化。在國防部持恆教育下，官兵恪遵「行政中立」規範，不參加任何政治（黨）活動，亦不透過社群、通訊軟體發表政治評論，或轉貼、留言相關資訊。

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