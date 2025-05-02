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    台中市路牌、標線不清 綠營痛批很「落漆」

    多位民進黨議員批台中市路牌及標線不清，容易發生車禍。（記者蘇金鳳攝）

    多位民進黨議員批台中市路牌及標線不清，容易發生車禍。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/02 13:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市成為直轄市已10多年，民進黨多位議員痛批，台中市的路牌及標線嚴重「落漆」，有些路標指引到國道，若不清楚如何讓外地人上高速公路？有些地方標線不清楚已反映一年，但是交通局至今都未改善，如此放任不管，民眾會因找路分心，很容易造成交通事故。

    交通局長葉昭甫表示，由於全台中市規模龐大，預算及人力有限，但是由於有關國道的路線指引關係到外地人上國道，因此會以國道指引牌及大路口為優先處理。

    市議員陳雅惠表示，路牌清楚非常重要，因為很多用路人要靠路牌的指引到達目的地，尤其是對外地人，有清楚的路牌更為要緊，如此才不會迷路，但是台中市有很多路牌卻是不清不楚，如新富路、公益路二段、江和街、大墩十二街、合作街與永春路等地的路牌，不但老舊且破損，有些路牌根本只剩一根柱子，甚至五權西路通往南屯交流道的綠底引導牌破損不堪，外地民眾如何上高速公路，更有禁制標誌倒在雜草堆中無人聞問。

    市議員張芬郁更質疑，台中市標線型人行道竟畫進車格，甚至有畫到田中央，除了標線劃設有問題，更有路燈成為「裝置藝術」，如霧峰萊園路與中正路口的路燈已近一年不亮，民眾要求拆除，直到現在都未拆連拆，形同「無能治理」。

    市議員陳俞融說，許多路牌白天被商家或樹木遮住，夜間又完全無反光功能，用路人若不搖窗近看，根本無法辨識。她批評市府根本不重視路牌功能，讓駕駛分心辨路，徒增事故風險，「看路標靠眼力，不出事才是奇蹟」。

    市議員謝家宜表示，北屯區標線模糊情況普遍，多處路口幾乎看不到停車線、行穿線。她批評交通局執行進度緩慢，承諾補足卻毫無改善。

    陳淑華、蕭隆澤更強調，交通局早在去年就承諾年底前完成路牌與標線盤點，如今半年過去，盤點了嗎？改善了嗎？交通局持續推託無法改善，痛批「同樣地點一年沒動，這是在敷衍議會？」

    交通局長葉昭甫表示，會從國道指引的路牌來修改。（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，會從國道指引的路牌來修改。（記者蘇金鳳攝）

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