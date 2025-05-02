總統產業傾聽之旅 侯友宜喊話賴清德：關鍵時刻不可用選舉思維治理國家

面對美國對等關稅挑戰，總統賴清德與執政團隊啟動產業傾聽之旅，今（2）日率團前往新北市新莊區新北產業園區，與新北市長侯友宜（圖）傾聽產業心聲。（記者黃子暘攝）

2025/05/02 13:34

〔記者黃子暘／新北報導〕因應美國對等關稅挑戰，總統賴清德與執政團隊、新北市長侯友宜今（2）日前往新北市新莊區新北產業園區，傾聽產業心聲。侯友宜席間依據產業心聲向賴清德提出3項建議，除了要求可公開資訊盡可能快速、公開、透明提供給產業以便因應、希望賴清德有機會與產業多溝通之外，也希望政府穩定供電，否則核電歸零、再生能源無法補足、夏季備載容量經常未達安全水位，使產業非常憂心，在這關鍵時刻不可用選舉思維治理國家，應團結面對。

侯友宜說，新北市中小企業非常密集，26萬家廠商多為中小企業，這次關稅衝擊估算損失衝擊約為2200億元，市府已成立企業紓困小組與中央合作協助企業降低衝擊，在物價穩定方面也成立專案小組處理，勞工穩定部分，新北市現有96人放無薪假，市府就業穩定小組持續因應中，也開始補助多元貿易擴展，以便產業出國辦理商洽會，市府也將持續協助企業人才培訓、企業轉型，地方稅也延長繳納，以此支援業界。

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提及電力問題，侯友宜表示，人工智慧、半導體產業都有大量的電力需求，按照台電估算，每年用電成長為2.8％，平均成長是90億度，大眾關心供電是否有辦法負荷產業需求，而且台灣發展多以高電力需求的科技業為主軸，產業憂心這段時間再生能源20％無法補足，核電又要歸零，夏季備載容量經常低於安全水位，著實使產業擔憂；燃氣是否可以穩定提供、能否達成淨零碳排也讓產業憂心。

侯友宜指出，現雖為90天談判期，但國際情勢不斷轉變，美國總統川普說法也一變再變，產業希望可快速獲取相關資訊以便及早因應、準備；產業界也希望賴清德有機會可與產業多溝通、多傾聽，並且落實執行。

侯友宜說，經濟學人報導配圖將台灣國旗置於液壓機中，代表台灣現在面對所有關係與國家安全處於雙重壓力，總統面對國際媒體觀察國人的擔憂，大家更應同心其利面對外部壓力，在這關鍵時刻，希望不能用選舉思維來治理國家，人民希望政府給人民一個承諾跟信心，帶人民走出一條路；對內、對外不能內耗、誤判，大家要團結面對，否則下次付出的代價不僅是關稅危機，還有國家生存的危機。

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