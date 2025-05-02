台中6罷團虎爺廟祈福 喊話全壘打進三階

台中6個罷免藍委罷團於外埔區虎爺祖廟聯合祈福。（記者張軒哲攝）

2025/05/02 13:10

〔記者張軒哲／台中報導〕大罷免第2階段連署倒數，台中6個罷免藍委罷團今日上午於外埔區虎爺祖廟聯合祈福，為5月5日送交罷免連署書祈求罷免順利過關，讓罷團在後續的挑戰可以關關難過關關過，祈求虎爺祖保佑罷免團體可以在後續的罷免行程一切順利，整場罷免活動平安過關。

「閩南狼PYC」陳柏源今日陪同，中二選區解顏行動–罷免顏寬恒、中三選區中三拒瓔–罷免楊瓊瓔、中四選區展翅廢翔–罷免廖偉翔、中五選區斷健行動–罷免黃健豪、中六選區敲羅行動–罷免羅廷瑋、中八選區ㄧ罷擊臣–罷免江啟臣，罷團領銜人一同參拜祈福，並象徵性將連署書過爐祈福，祈求大罷免、大成功，祈求國泰民安。台中第2選區罷免顏寬恒的罷團今天宣布，連署份數又增加1000份，距離30278份的門檻只差約1500份。另外，中三拒瓔–罷免楊瓊瓔連署書只差約2000份。另外，中八選區ㄧ罷擊臣收件數也將逼近門檻。

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罷團指出，歷經近1年的罷免行動，這場台灣最大的民主罷免行動，台中罷免團體即將進入第二階段尾聲，在這段時間，罷免團體經歷各式各樣的挑戰，無論是受到民眾指責謾罵，肢體動作騷擾，所有的一切罷團都撐下來了。祈求虎爺庇佑，罷免連署書審查一切順利，讓罷團成功挺進第三階段投票，讓這場台中有史以來最大的民主活動可以順利進行，讓民團繼續為台灣的民主、台灣的罷免權繼續努力下去。

中六選區敲羅行動領銜人表示，羅廷瑋在立院表現荒腔走板，希望中六選區炫民可以相挺，盼能增加3千份連署，志工也會協助中二、中三、中八選區，台中市六選區攜手進入第三階段。民進黨市議員施志昌說，特地幫罷團加油打氣，希望台中市罷團可以大成功。

台中6個罷免藍委罷團於外埔區虎爺祖廟聯合祈福，將連署書過爐。（記者張軒哲攝）

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