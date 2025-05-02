西拉雅族人反對國民黨違憲法案 提4訴求拒當「半套原住民族」

南市多個西拉雅部落、族群組織要求政府正視憲法保障下的原住民族權益，立即公告核定西拉雅民族的認定。 （記者蔡文居攝）

2025/05/02 13:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市多個西拉雅部落、族群組織及正名領袖萬正雄長老等代表，今天在台南市議會召開記者會，反對國民黨立委鄭天財等人提出的違憲法案，表達拒絕被分類為「半套原住民族」的立場，並提出4大訴求，要求政府正視憲法保障下的原住民族權益，立即公告核定西拉雅民族的認定。

今天記者會，包括南市議員余柷青、朱正軒、李宗霖、蔡筱薇、周嘉韋及多位立委代表、西拉雅族人代表、南市原民會主委白蕙蘭等多人出席。

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他們提出4大訴求，指西拉雅正名歷經數十年，於2010年提出行政訴訟，終於在2022年釋憲勝訴，確認憲法地位，首先呼籲行政院儘速核定西拉雅民族認定案。該案自2023年5月11日提出申請以來，已經2年，但至今遲未公告。

其次，他們強烈反對由國民黨立委鄭天財等人所提出的「平埔族群身分法」草案，該版本不稱「原住民族」，並排除「原住民族基本法」的適用，構成憲政侵害之虞。西拉雅等平埔族群依法即為「原住民族」，不應被另設等級。

第三，憲判第17號已設3年期限，最遲須於今年10月28日前完成立法，請行政院強化政院版並儘速送審。

最後，他們籲請南市6席立委聯合支持民間對案版本，保障完整原住民族地位。

萬正雄表示，立法院國民黨立委鄭天財版本應撤回，並遵守憲法及判決，行政院立即公告而非等到修法。「Tagasal西拉雅自主民族議會」主席萬淑娟則表示，至少台南的6席立委能支持西拉雅的版本在立法院提出對案。

白蕙蘭表示，市府的立場是和族人同一陣線，平埔原住民族群經大法官釋憲賦予憲法原住民的地位要能夠保障，籲請行政院檢視原民會所擬定的「平埔原住民族群身分法」要尊重憲法精神。

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