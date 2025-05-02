罷免「愛說謊高虹安」和「只會舉手的鄭正鈐」 錢康明要竹市民三階站出來

前新竹市文化局長錢康明支持新竹市雙罷免行動，4日將現身選委會，籲市民三階要出來投同意罷免票。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/05/02 13:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署送件後天（4日）將送到竹市選委會，屆時也會公佈二階連署份數，而在涉貪停職的市長高虹安任內被任命為文化局長又「被離職」的錢康明說，當天他會現身竹市選委會，聲援及支持竹市雙罷免，希望市民三階出來投票，罷免假面愛說謊的高虹安及無能只會舉手的立委鄭正鈐。

錢康明說，他認識高虹安，也了解高虹安是愛說謊又無能力治理城市的假面市長，而新竹市民不應再讓高虹安的團隊繼續荒廢市政，他在離開市府後，就一直很關心竹市的發展，他發現高虹安除本人涉貪被停職，高虹安任命的政務官及團隊已出現各種荒腔走板的行政失能情形，因此他支持罷免假面無能力的說謊市長高虹安，呼籲市民該醒了，三階一定要出來投下同意罷免的票。

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錢康明也提到，有人認為高虹安被罷免後，竹市將群龍無首，或由中央指派無民意基礎的人來帶領城市，但他認為竹市如果能由強有力的中央團隊協助，反而能進入正常軌道，不會發生各種荒腔走板的市政問題，因此當天他將現身竹市選委會，除支持及讚聲雙罷免總部的二階連署送件，也希望號召竹市民三階要出來投票，罷免不適任的高虹安與鄭正鈐。

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