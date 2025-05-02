指少數事件令中配受委屈 邱垂正：提出困難不必擔心被除籍

2025/05/02 12:36

〔記者方瑋立／台北報導〕陸委會與海基會今天（2日）共同舉辦「114年度母親節陸配關懷活動」，陸委會主委邱垂正致詞時表示，前陣子看到幾個事件（中配網紅鼓吹武統等）成為社會焦點，「陸配因此受到異樣眼光和批評」，所受的委屈政府都知道。他強調，「大部分陸配朋友都很支持政府依法行政」，陸委會、海基會與移民署「三架馬車」，將會成為中配的娘家、依靠和後盾，迎向安居樂業的幸福生活，只要提出難處就不用擔心會被除籍的問題。

邱垂正今與海基會秘書長羅文嘉、內政部政務次長馬士元、陸委會副主委梁文傑、移民署代理署長林宏恩等人出席母親節活動。

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邱垂正致詞表示，「政府關懷陸配的3個重要組織，海基會永遠是陸配的娘家，移民署及各地服務站永遠是陸配的依靠，陸委會則是陸配的後盾」，如協助迎向安居樂業美好生活的「三架馬車」。他指出，前陣子幾個事件成為社會焦點，「陸配可能也收到一些異樣的眼光或批評，但大部分陸配朋友都很支持政府依法行政或選擇保持沉默」，政府感謝支持，也知道各位所受的委屈。

邱強調，三架馬車努力的決心並沒有因此改變，只要認同這塊土地、要落地生根，要成為這裡的一份子，政府一定會提供最好的關懷與協助，政策都沒有改變。針對政府清查戶籍身份，落實兩岸單一戶籍制度的不實流言，邱垂正指出，如果在台灣的身份沒有依法完成程序，當被質疑在台身分不完整，那該如何安居樂業？

邱垂正說，尤其去年起因疫情結束輔導很多人補繳文件，發現其實大部分都是非常依法完成法定要求，凡有任何窒礙難行，只要告訴移民署、海基會或陸委會，都不用擔心會被除籍的問題。

馬士元指出，台灣除原住民外都是移民社會，自己的父親也是1960年代來台，每個來到台灣的新住民為台貢獻、享受自由，也將各自的文化帶來，讓台灣文化面貌更多元蓬勃，這點要向中配致敬。他說，政府會提供所有到台灣的移民朋友與二代孩子們很多資源與支持，內政部新住民發展基金每一年維持約10億元規模，補助各項政策，希望若有機會可以多加利用。

羅文嘉也表示，自己的祖先則是200年前來到台灣的故事，但不管是馬父、在座與會中配來到台灣，都是台灣的故事，相信各位都會以台灣這塊土地為榮，1990年前兩岸間取得居留、公民身份並無例可循，為處理兩岸事務，陸續成立陸委會、海基會並建立「兩岸條例」相關，讓事情有依據往前走。

羅說，配套措施當然會逐步修正，但每個人來台灣一定都有文化、風俗、家庭適應，到整體政府行政體制都要配合的問題，無論從何而來的移民都會遇到這類問題，而海、陸、移3個政府部門就是要合作解決各位的問題，過去兩岸經濟、政治或國際政治變化下，總有些事需要有人面對。

羅文嘉強調，台灣在1950年前的世界地圖上是福爾摩沙（Formosa）美麗寶島，而美麗是來自於台灣這塊土地的包容性，提供最溫暖的懷抱和家，一代為一代提供更好的服務，台灣會一直是世界之光，會是亞洲最驕傲、珍貴、發亮的一顆鑽石。

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