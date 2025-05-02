「館長員工被打案」案情還有疑點 羅智強搶上車：譴責民進黨

立委羅智強今日在臉書PO文，痛批暴徒聽不爽館長對民進黨的批評，就當街打人。（資料照）

2025/05/02 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢1日發布影片，稱健身房中壢館吳姓員工4月27日在路口發傳單，遭不明人士毆打、辱罵。但當事人卻說不清楚對方是誰及案發時、地等過程，迄今未完成報完程序，讓不少網友質疑此事是否自導自演？但立委羅智強今日卻在臉書PO文「聲援」，痛批暴徒聽不爽館長對民進黨的批評就當街打人。民進黨執政，把台灣變得只能有綠色的聲音，容不下任何反對的聲音。他也說：「譴責暴力！譴責民進黨製造仇恨撕裂社會！」

針對館長稱員工被打案，中壢警分局昨深夜11點多發布新聞訊息，指興國所4月27日下午5點左右，接獲27歲吳姓男子報案被不明人士徒手拍打，當場說會先去驗傷準備資料，當晚8點42分持驗傷單至案發地中福所報案，但卻無法準確說明發生的時間及地點。警方就吳男提及的九和二街，協助調閱監視影像試圖還原案發經過，但未找獲相關人士畫面，吳後來稱疲累先行離開、未提告，因此未完成報案手續，沒辦法開報案證明。

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事情原由還不清楚，羅智強今日就在臉書PO文表示，為鼓動惡罷，民進黨百般造謠，捏造藍白亂刪預算，不斷抹紅在野黨是中共同路人。民眾的情緒，被不負責任的國家領導人刻意挑動，社會的對立越來越加劇。看不順眼人民上街頭，賴清德嗆去天安門抗議。聽不爽館長對民進黨的批評，暴徒就當街打人。

羅智強痛批，民進黨執政，把台灣變得只能有綠色的聲音，容不下任何反對的聲音。最後他也說：「譴責暴力！譴責民進黨製造仇恨撕裂社會！館長加油！台灣民主加油！」

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