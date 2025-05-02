基隆弊案如預言實現！張之豪要謝國樑、林沛祥面對自己的政治責任

罷免弊端基隆市府有多名公務員涉及洩露個資，市長謝國樑表示，等司法單位調查告一段落，他一定會道歉。（記者盧賢秀攝）

2025/05/02 12:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，除了基隆市政府前民政處長張淵翔利用民戶政系統查詢連署人，涉嫌洩露個資之外，還有2區戶政所主任及科員等3人涉案。基隆市議員張之豪說，基隆的弊案，正如他先前所說的一一實現。他也質疑市長謝國樑、立委林沛祥是否指使張淵翔盜用個資？「請謝市長、林沛祥立委，一次講清楚，面對自己的政治責任。」

基隆地檢署昨兵分二路約談中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸，並拷貝戶政事務所機房內戶政系統電磁紀錄，查出安樂戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞疑受林芬芸指使，協助查詢罷免連署人個資；檢方複訊後，諭知吳員3萬元交保，江、林各10萬元交保。基隆市長謝國樑今天表示，等相關案情釐清，他一定會道歉。

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張之豪今日在臉書PO文表示，基隆的弊案，正如他這幾天預言的在一一實現。基隆市政府涉嫌盜用民眾個資在延燒，昨又有兩名戶政所主任遭約談交保，謝國樑市長說他一定會道歉，「一定會道歉」，就表示謝市長現在不道歉。

張之豪質疑，為什麼呢？難道現在被約談的不是謝親手提拔出來的前國民黨議員的張淵翔處長，前國民黨議員的江鑒育戶政主任嗎？謝市長的說法，只是越描越黑，他不知道處長招了什麼，戶政主任說到什麼程度，所以謝市長不知道要道歉到哪個程度，哪個範圍。

最後，張之豪說，張淵翔處長能犯下如此嚴重的案件，不只需要下面的人配合，也需要上面的人指示。倘若市長命令總是被遵循，張淵翔敢在這次違逆？江鑒育主任敢擅自決定？而直接受益人林沛祥完全不知情？「謝國樑市長、林沛祥立委，張淵翔是否受你指使盜用個資？是否受你指使，擾亂選務？現在涉案人，是國民黨人，但只聽謝國樑的話，所以請謝市長、林沛祥立委，一次講清楚，面對自己的政治責任。」

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