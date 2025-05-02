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    賴苡任曝罷吳思瑤困境 四叉貓：2000封掛號信費用幫你出

    網紅「四叉貓」。（資料照）

    網紅「四叉貓」。（資料照）

    2025/05/02 12:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉4月30日發布聲明，宣布退出領銜人身分。「地動刪瑤」召集人賴苡任早上PO文指出，繼續罷吳思瑤會遇到的困境。對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，他願意贊助「罷免吳思瑤團體」2000封掛號信的費用，費用估算為5萬6000元，只要拿掛號存根給他，就幫忙出這筆錢。

    四叉貓今日稍早在臉書PO出貼文表示，賴苡任早上發了一篇文，他很明白更換領銜人的規則跟方式，但他沒有講明為什麼這個流程是「困境」，沒關係，我幫他講清楚，別客氣，因為他如果寄出幾千封通知書給這些連署者，只要有「一位」是不知情被抄資料的活人，然後這位活人不爽被抄資料，跑去報案提告，賴苡任就會「又」吃上官司，寄越多吃越多，寄與不寄都是困境呢！

    四叉貓在另一則貼文表示，賴苡任早上說寄出幾千份通知書給連署人是「困境」，他平常最喜歡幫助別人解決困境，他在此宣布！四叉貓願意贊助「罷免吳思瑤團體」兩千封掛號信的費用（總共大概是5萬6千元），只要拿掛號存根給他，四叉貓就幫忙出這筆錢（記得跟郵局報統編：90501363），時間不等人，賴苡任快去寄通知信啊！該不會心虛不敢寄吧？應該不會吧！

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