多數中配依法辦理除籍 內政部收到約1200件特殊申請

政府依法清查並落實「兩岸單一戶籍」政策，針對日前發出的1.2萬份補件通知，內政部政務次長馬士元表示，目前已收到約1200件窒礙難行的案件申請。（資料照）

2025/05/02 11:34

〔記者方瑋立／台北報導〕政府全面依法清查並落實「兩岸單一戶籍」政策，針對日前發出的1.2萬份補件通知，內政部政務次長馬士元、移民署代理署長林宏恩今天（2日）受訪透露，目前已收到約1200件特殊情況申請，包括已確認具結、展延繳附及待查驗具結資格者。

政府依法落實「兩岸單一戶籍」政策，保障中配在台法律身份。馬士元與林宏恩今天出席由陸委會、海基會主辦的「114年度母親節陸配關懷活動」，面對媒體詢問目前所發出1.2萬份補件通知目前執行情況，馬士元表示，目前已收到約1200件窒礙難行的案件申請，分為不同樣態，部份仍待清查具結資格，政府會全力來協助。至於其他一般案件，就會按照正常方式送繳文件，由於對岸文件申請時程，加上須經我海基會驗證，將會陸續回來。

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林宏恩說明，一般案例申請時程約須一個多月，目前已收到252件。但在1200件有困難的申請案中，約有900人符合申請資格，其中600餘名為申請具結，其餘為申請展延腳附期限；另外300人則待進一步釐清具結申請資格。他強調，移民署將持續滾動檢討，例如申請人老家可能已經被拆掉沒有地址，類似爭議案件都會蒐集後與陸委會及相關單位研商如何協助，將秉持公平和人道原則提供最大協助。

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