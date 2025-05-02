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    238預算解凍案闖關 立法院會今付委審查

    行政院長卓榮泰2日赴立法院備詢。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰2日赴立法院備詢。（記者羅沛德攝）

    2025/05/02 11:28

    〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算遭在野黨立委大幅刪減、凍結，行政院統計凍結案有1584項，凍結總金額達新台幣1381億元。立法院院會今（2日）處理報告事項時，由於在場立委未提出異議，各部會今年度預算解凍案共計238項，全數交付各委員會審查。

    行政院長卓榮泰日前在立院備詢時說明，解凍案分成3個項目，提出書面報告就可以動支的有1162項，金額只有154億元；提出專案報告後，經審查始得動支的有373項、金額366億元；其他特殊凍結項目有49項，金額最高861億元。卓揆說，他已要求各部會全部送出，盼立法院短時間內全部解凍。

    立法院院會今天上午處理報告事項議程時，各部會所提今年度預算解凍報告共計238項，朝野立委皆未表達異議，故順利交付各委員會審查。

    列入本次院會報告事項的解凍案，包括行政院、中選會的業務費被凍結70%，以及文化部、海委會、農業部、勞動部、國發會、國科會等單位的業務費被凍結30%。

    行政院書面報告指出，倘政院院本部114年度業務費預算未能於114年6月前獲立法院解凍，將影響後續業務推動，且現行已簽約項目，例如清潔及機電等勞務承攬契約、資訊系統維運等，屆時恐無預算可支應，影響廠商權益、施政效能及政府信譽。

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