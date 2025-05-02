32777份罷免傅崐萁連署書送至選委會 罷團：花蓮天色漸漸光

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，透過志工傳遞的方式一箱箱搬進花蓮縣選委會，送進選委會前眾人高呼「大罷免、大成功」！（記者花孟璟攝）

2025/05/02 11:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁民團「微光花蓮」在上月30日提前宣布連署書份數達到32777份，諧音「刪惡去去去」！罷團今天由罷免領銜人李美玲、花崗國中退休葉春蓮老師以及大批志工，將裝滿52個紙箱的連署書送進花蓮縣選委會，現場洋溢歡欣「花蓮要不一樣了」！發言人W先生引用「島嶼天光」歌詞說：「就讓花蓮人負起守護台灣的責任。」

大罷免潮在全台灣掀起海嘯，其中傅崐萁在大罷免潮水中連署書份數站上浪頭最高點，讓罷團在4月30日就提前宣布「達成率169.06％」！今天到花蓮縣選委會送連署書的葉春蓮老師笑道「傅崐萁在立法院的種種惡行惡狀，大家每天都當笑話看，替他自己的罷免添柴火」！

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今天上午包括罷團「微光花蓮」領銜人李美玲、副領銜人潘文欽、花蓮退休名師葉春蓮、以及無黨籍議員楊華美、民進黨前縣議員莊枝財、罷傅發起人「八炯」等通通來了，志工們把一箱箱的連署書透過接力的方式，傳遞到花蓮縣選委會門口，堆成一座小山，眾人高呼口號歡欣地說「真的裁傅自由了」。

「天色漸漸光，遮有一陣人；為了守護咱的夢，才做更加勇敢的人；天色漸漸光，已經不再驚惶；現在就是彼一天 ，換阮做守護恁的人」！微光花蓮發言人W先生說，今天就是花蓮人守護全台灣的日子，團隊與志工夥伴來到這裡，一起見證花蓮民主重要的一頁！

W先生強調，在歷時數月的努力後，正式在今天向花蓮縣選舉委員會提交罷免立法委員傅崐萁的第二階段連署書，總計32777份有效連署，遠超過法定門檻，代表的是來自花蓮各鄉鎮市與旅外其他縣市花蓮公民，對傅崐萁深感不滿的聲音，因為傅崐萁長年壟斷花蓮政壇，家族政治與地方資源分配的不透明，不僅使花蓮的民主窒息，甚至選擇靠攏中國共產黨政權，多次造訪中國與中共官員會面、在0403地震後棄花蓮人不顧，缺席職權立法院中重要的關鍵會議，甚至以立院國民黨團總召之姿，與藍白兩黨挾人數優勢進行無關民生的法案修法，無視民意！

領銜人李美玲也說，這不只是一次罷免行動，這是一次對長期政治壟斷結構的反抗，也是花蓮公民對不負責任的傅崐萁表達拒絕的行動。

葉春蓮老師說，「奄奄一息的花蓮是誰造成的」，現場志工馬上大喊「傅崐萁」！葉老師說，他們不只是在替花蓮罷免傅崐萁，更是為了全台灣、為了我們的國家，傅崐萁在花蓮所作所為，就是他讓花蓮沒有進步、把花蓮搞成什麼樣子，兩夫妻在花蓮主政超過二十年，竟還有臉講出花蓮「百業待興、百廢待舉」8個字，期待花蓮人下一步出門投票，做出正確的行動。

「微光花蓮」表示，在3月的查水表事件後，他們相信基層公務員一定會守法，不會再有第二次狀況發生；縣議員楊華美也說，上次查水表事件發生，代表罷免查對的程序出了問題，這次二階連署書送進花蓮縣選委會之前，他也在前一天召開議會專案會議，要求縣選委會以最高標準處理。

楊華美說，這次因為縣選委會人力不足，後續還是會將名冊交給13鄉鎮戶政所查對，然戶政所又無安全且專門的保管場所，未來也希望中選會可以修法，讓所有罷免工作回歸縣選委會，以類似大考入闈的方式統一查對，且備妥電腦系統，才能有效避免個資外洩、複印攜出的問題。

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，透過志工傳遞的方式一箱箱搬進花蓮縣選委會，眾人臉上難掩笑容，直呼「花蓮要改變了」！（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，葉春蓮老師（左）、罷免發起人八炯（左二）也在站傳遞連署書箱子的隊伍中。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，葉春蓮老師（左）、罷免發起人八炯（左二）也幫忙傳遞連署書箱子。（記者花孟璟攝）

「奄奄一息的花蓮是誰造成的」？葉春蓮老師問現場民眾，大家超有默契回答「是傅崐萁」，葉春蓮說，大家接下來要用罷免票把傅崐萁從立法院排除，就如同她在體育館被排除一樣。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱送入花蓮縣選委會展開查對。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，花蓮各鄉鎮都有大批民眾響應罷傅，每一份都代表對傅氏兩夫妻在花蓮長年壟斷資源的不滿。（記者花孟璟攝）

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