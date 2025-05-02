基隆市府4人涉幽靈連署案 鄭文婷：將向監院檢舉謝國樑

基隆市府多人涉及洩露個資案，議員鄭文婷指市府內稽內控機制完全失靈，她將到檢監院檢舉謝國樑督導不周。（記者盧賢秀攝）

2025/05/02 11:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷「死亡連署」案，基隆市政府民政戶政系統已有4人涉及洩露個資。鄭文婷說，整個市政府已經成為犯罪的集團了，市府內稽內控的機制完全失靈，甚至事發後完全沒有自我反省的能力，她將在下午到監察院檢舉基隆市長督導不周。

基隆市政府前民政局長張淵翔涉利用職務之便，查詢個資供國民黨連署罷免民進黨議員鄭文婷和張之豪，除了張淵翔請辭獲准，檢調人員昨天持續約談2名戶政事務所主任及1名科員，分別以10萬元和3萬元交保。

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鄭文婷說，市府有1個處長出事，又有2名戶政主任出問題，市長謝國樑還要選擇黃道吉日再來道歉嗎？這麼嚴重的醜聞，如果是在日本東京都發生這樣的事情，他們的知事、市長早就下台了。

鄭文婷指出，整件事情發展到現在，可以清楚看出，基隆市政府內稽內控的機制完全失靈，甚至完全沒有自我反省的能力。因此她下午將到監察院檢舉謝國樑督導不周，同時希望監察院能夠詳加調查，張淵翔處長任內，除了這一件醜聞之外，還有沒有涉及其他動用戶政系統去查詢個資的行為？

另一位被國民黨提議罷免的市議員張之豪表示，被檢討約談的都是謝國樑提拔的，謝國樑說等調查告一段落會道歉，謝國樑的說法越描越黑，他不知道處長招了什麼，戶政主任說到什麼程度，所以他不知道要道歉到哪個程度？

張之豪說，張淵翔能犯下如此嚴重的案件，除了要下面的人配合，也要上面的人，張淵翔和江鑒育敢擅自作主嗎？而直接受益人林沛祥完全不知情？他要求謝國樑和林沛祥一次講清楚，面對自己的政治責任。

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