微光花蓮今正式送件 張益贍估：同意罷免可達7萬6000票

5月2日罷免傅崐萁正式送件，3萬2777名花蓮人參與連署。（圖擷取自臉書）

2025/05/02 11:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免戰火愈燒愈旺，花蓮罷免傅崐萁民團「微光花蓮」歷經連署書格式錯誤，發起民眾重簽後，反而激起反傅的民氣，短短半個月從1萬7千份衝上3萬2777份，達成率為169.06％。罷傅團體已經正式送件。對此名嘴張益贍表示，同意罷免票數將一舉超越傅崐萁的當選票數68786票，讓罷免傅崐萁的民意實質超越挺傅民意，如此才能一舉殲滅並終結統治花蓮20年的「傅氏王朝」。

張益贍在臉書PO文表示，5月2日罷免傅崐萁正式送件，3萬2777名花蓮人參與連署，超越藍綠，推倒傅崐萁高牆，不只是「刪惡萁萁氣！」，以169.04%過門檻，是這波大罷免連署比例最高。

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張益贍指出，傅崐萁連署書直逼罷免韓國瑜二階連署的170.84%。畢竟傅崐萁只是總召，還是要留點面子給韓院長，高雄長期是綠大於藍的選區，而花蓮長期藍大於綠，民進黨在花蓮僅有3席議員，這代表這次連署在花蓮是「超越藍綠，推倒傅崐萁高牆！」

張益贍續指，以罷韓的經驗，17%的公民連署，最後開出總投票人數41%的同意罷免票，以此連署熱度推估，花蓮三階段罷免投票應可開出投票人數40%的同意罷免票（至少應以此做三階投票的合理目標），則推估同意罷免票將可達7萬6000票。

張益贍直言，這個同意罷免票數，將一舉超越傅崐萁的當選票數68786票。讓罷免傅崐萁的民意實質超越挺傅民意！如此才能一舉殲滅並終結統治花蓮20年的「傅氏王朝」。

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