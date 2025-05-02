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    首頁　>　政治

    中市國民黨部疑涉幽靈連署被搜 蔡其昌、何欣純盼檢調速查明釐清

    今上午國民黨台中市黨部傳出被檢調搜索。（圖由民眾提供）

    今上午國民黨台中市黨部傳出被檢調搜索。（圖由民眾提供）

    2025/05/02 11:01

    〔記者李文馨／台北報導〕藍營推動罷免民進黨立委涉及系統性的「幽靈連署」，繼台北、新北等縣市的地檢署，台中地檢署今天也出手搜索國民黨台中黨部。對此，台中市被罷免人蔡其昌今（2）日在立院受訪表示，他的罷免案死亡連署就佔台中一半以上，盼檢調跟相關單位查清楚；另一被罷免人何欣純強調，尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、查明真相。

    民進黨立法院團幹事長吳思瑤在立院受訪表示，蔡其昌罷免案死亡連署有84人，何欣純案死亡連署也有66人，2位委員被罷免的錯誤率分別為17%、23%，這都遠高於正常數值，台中市確實也發生了「死亡連署」、「錯假連署」偏高的情況，尊重檢調機關所有偵查所必要的作為。

    吳思瑤也說，「國民黨人，不違法就不怕司法」，司法偵辦核心在證據而非政治，有不法情事該辦就辦，這是民進黨立場，國民黨台中黨部被搜查，當然可以想像在野黨會持續鬥臭司法，想隱藏、包庇國民黨上下涉及違法的事實；她指出，國民黨黨務部門涉嫌系統性造假，希望檢調查明，社會都在等真相。

    「難道簽要罷免我會很危險、簽了可能會面臨死亡威脅？」蔡其昌受訪表示，他的罷免案死亡連署就佔台中一半以上，比例非常高、不合理，一直在等檢方或是選委會釐清，不可能他的選區死亡連署高到如此離譜，這很荒謬，希望檢調跟相關單位查清楚。

    何欣純則說，相信司法檢調一定會查清，「在連署罷免我的第一階段，就有66個死亡連署」，還是尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、查明真相。

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