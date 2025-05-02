格式錯誤不要緊！罷傅32777連署書成功送件 塞滿倉庫照曝光

微光花蓮並在社群平台PO出連署書送交前封箱好塞滿倉庫架子的照片，表示：「一起將民意送進花蓮選委會」、「一起將民意送進花蓮選委會」。（圖擷取自微光花蓮臉書）

2025/05/02 11:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免戰火愈燒愈旺，花蓮罷免傅崐萁民團「微光花蓮」歷經連署書格式錯誤，發起民眾重簽後，反而激起反傅的民氣，短短半個月從1萬7千份衝上3萬2777份。今（2）日微光花蓮將連署書送件，微光花蓮並在社群平台PO出連署書送交前封箱塞滿倉庫架子的照片，表示：「一起將民意送進花蓮選委會」、「一起將民意送進花蓮選委會」。

微光花蓮今日在社群平台上發文表示，微光花蓮拔傅行動，在歷時數月的努力後，正式於今日早上9點向花蓮縣選舉委員會提交罷免立法委員傅崐萁的第二階段連署書，總計3萬2777份有效連署，遠超過法定門檻，代表的是來自花蓮各鄉鎮市與旅外其他縣市花蓮公民，對政治現狀深感不滿的聲音。

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微光花蓮說，這不只是一次罷免行動，這是一次對長期政治壟斷結構的反抗，也是花蓮公民對不負責傅崐萁表達拒絕的行動。這次罷免不是結束，而是開始。

微光花蓮表示，今天交件後，將由花蓮縣選委會進行連署書查對工作，而微光花蓮與花蓮公民也將全程監督查對過程，確保民主制度不被干預。同時我們也將持續走入人群，透過理性、平等的面對面說明，讓更多花蓮公民理解罷免傅崐萁的重要性，做出理性的判斷。

最後，微光花蓮說，「花蓮不是傅崐萁的花蓮，花蓮是花蓮人的花蓮。」微光花蓮要感謝所有支持這場行動的花蓮公民與志工夥伴們，每一位參與其中的你就是微光，盞盞微光齊聚點燃民主的火炬，屬於花蓮的民主之火，不只要照亮花蓮還要照亮台灣，守護台灣民主與自由。

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