距離門檻只差1500份 中二罷免顏寬恒二階連署最後衝刺

台中罷免顏寬恒的罷團今天宣布，最後倒數3天，距離門檻只剩1500份，呼籲還沒連署的民眾趕快完成簽署。（「解顏行動」罷團提供）

2025/05/02 10:16

〔記者陳建志／台中報導〕二階連署進入最後倒數，台中第2選區罷免顏寬恒的罷團今天宣布，連署份數又增加1000份，距離30278份的安全門檻只差約1500份，倒數3天進行最後衝刺，呼籲中二的民眾，把握最後關鍵時刻進行連署，除了在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰設有連署站，民眾也可撥打0988-839714的專線電話，就可把上加入連署。

解顏團隊表示，剩下倒數3天，目前距離門檻只剩最後1500份，對於已經完成簽署的中二選民，致上最深的謝意，每一張連署書都展現大家對反共的堅持、對民主自由的捍衛。

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解顏團隊並呼籲，居住在中二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的民眾若尚未完成第二階段連署，請把握這最後關鍵時刻，不論是親自到志工站點簽署、前往服務處填寫，或以郵寄方式、專線聯繫，都是幫助台灣向前的重要力量。誠摯邀請願意為民主奮鬥的每一位台灣人，幫幫中二，幫幫台灣，擴散消息，衝連署。

台中罷免顏寬恒的罷團，公布今天的連署地點。（「解顏行動」罷團提供）

台中罷免顏寬恒的罷團，公布明天的連署地點。（「解顏行動」罷團提供）

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