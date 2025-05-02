為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中檢偵辦幽靈連署！國民黨台中市黨部2名總幹事被帶走

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍（圖左，白衣者）。（記者廖耀東攝）

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍（圖左，白衣者）。（記者廖耀東攝）

    2025/05/02 11:03

    首次上稿 09:55
    更新時間 11:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕繼台北、新北等縣市的地檢署，搜索國民黨的地方黨部，偵查罷免民進黨立委的偽造死亡選民（幽靈）連署案，台中地檢署今天也出手了，中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯，以及第一組總幹事伍康龍偵訊，但兩人都並未上手銬，暫時還是證人身分。

    台中市黨部今天關閉大門，人員進出都從側門，檢調人員於今天上午10時許，將上述兩人以轎車載走偵訊，不過，詳細具體內容，是偵辦罷免立委何欣純或蔡其昌的幽靈連署，中檢不願證實與說明，僅強調目前搜索偵辦中，進度未來將視狀況說明。

    中央選委會於上月（4月）針對全國各縣市罷免立委的幽靈連署現象，向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者（死亡者）連署，其中，台中市部分，包括藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，以及公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有往生者（死亡者）連署現象，但兩者份數相距很大，其中，人數最高的是藍營或公民團體，罷免蔡其昌的第一階段罷免提議中，「提議前死亡」有83人，何欣純則有66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪中，「提議前死亡」依序為1件、3件與1件，兩者差距極大。

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（圖擷取自民眾提供影片）

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（圖擷取自民眾提供影片）

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（記者張瑞楨攝）

    中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（記者張瑞楨攝）

    國民黨台中市黨部2日上午傳出因疑涉幽靈連署被檢方搜索。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市黨部2日上午傳出因疑涉幽靈連署被檢方搜索。（記者廖耀東攝）

    中檢偵辦幽靈連署，今天搜索國民黨台中市黨部。（資料照）

    中檢偵辦幽靈連署，今天搜索國民黨台中市黨部。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播