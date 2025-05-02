中檢偵辦幽靈連署！國民黨台中市黨部2名總幹事被帶走

中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍（圖左，白衣者）。（記者廖耀東攝）

2025/05/02 11:03

首次上稿 09:55

更新時間 11:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼台北、新北等縣市的地檢署，搜索國民黨的地方黨部，偵查罷免民進黨立委的偽造死亡選民（幽靈）連署案，台中地檢署今天也出手了，中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯，以及第一組總幹事伍康龍偵訊，但兩人都並未上手銬，暫時還是證人身分。

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台中市黨部今天關閉大門，人員進出都從側門，檢調人員於今天上午10時許，將上述兩人以轎車載走偵訊，不過，詳細具體內容，是偵辦罷免立委何欣純或蔡其昌的幽靈連署，中檢不願證實與說明，僅強調目前搜索偵辦中，進度未來將視狀況說明。

中央選委會於上月（4月）針對全國各縣市罷免立委的幽靈連署現象，向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者（死亡者）連署，其中，台中市部分，包括藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，以及公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有往生者（死亡者）連署現象，但兩者份數相距很大，其中，人數最高的是藍營或公民團體，罷免蔡其昌的第一階段罷免提議中，「提議前死亡」有83人，何欣純則有66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪中，「提議前死亡」依序為1件、3件與1件，兩者差距極大。

中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（圖擷取自民眾提供影片）

中檢指揮調查局人員，搜索台中市黨部等處所，帶走國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯。（記者張瑞楨攝）

國民黨台中市黨部2日上午傳出因疑涉幽靈連署被檢方搜索。（記者廖耀東攝）

中檢偵辦幽靈連署，今天搜索國民黨台中市黨部。（資料照）

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