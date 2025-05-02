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    美CIA發策反中國人宣傳片 顏擇雅：更加集中心力對付中國

    美中角力近年持續升溫，美國中央情報局（CIA）昨突發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發外界熱議。（圖擷自臉書）

    美中角力近年持續升溫，美國中央情報局（CIA）昨突發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發外界熱議。（圖擷自臉書）

    2025/05/02 10:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中角力近年持續升溫，美國中央情報局（CIA）昨突發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發外界熱議。作家顏擇雅指出，川普的政策當然給我們許多疑慮，但是對於更集中心力對付中國這一點她卻是不懷疑的。政治工作者周軒也直言，鼓勵你向CIA告密當間諜，我只能說太厲害了。

    顏擇雅在臉書發文評論，川普時代的美國聯邦政策當然給我們許多疑慮，但是更集中心力對付中國這一點，她卻是不懷疑的。顏擇雅說，中國才推出《中國不跪》2天，美國中情局就推出2段影片，就是一例。

    顏擇雅也指出，她覺得內容滿厲害的，並指中共本來最驕人就是鐵的紀律，黨員隨時做好自我犧牲（其實就是被黨犧牲，或說出賣）的心理準備。但是打貪反腐永遠在路上，腥風血雨十幾年下來，上下幹部已「人人自危，不如躺平」。現在的確是美國（還有台灣）情報單位在中共內部吸收臥底的好時機。

    周軒在臉書發文直言，CIA突然在昨天晚上推出了2支中文廣告，鼓勵你向CIA告密當間諜。我只能說太厲害了。其他網友也紛紛留言直呼「明目張膽招募欸」、「營造黨內人人是間諜的氣氛」、「超大中國官員投誠潮預告，高官篇跟官僚篇，這2部片不知道是在哪邊拍的」、「美國幫中國規劃的大8麵」、「關鍵是影片的氣氛跟口音，看得我都想投誠了」、「我們台灣政府應該效法，我相信生意會很好」。

    美中角力近年持續升溫，美國中央情報局（CIA）昨突發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發外界熱議。（圖擷自臉書）

    美中角力近年持續升溫，美國中央情報局（CIA）昨突發布公開策反中國人，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發外界熱議。（圖擷自臉書）

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