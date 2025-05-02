NCC新人選確定！卓榮泰：給幾天安排工作及生活

行政院長卓榮泰曾表示，NCC人選皆已確定，目前正進行人事作業，但給予幾天時間安排其工作及生活，看他們下週能否完成安排。（記者羅沛德攝）

2025/05/02 09:36

〔記者陳政宇／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委與委員懸缺半年，行政院長卓榮泰曾說，希望4月底前能提出人選。對此，卓揆今（2日）表示，人選皆已確定，目前正進行人事作業，但給予幾天時間安排其工作及生活，看他們下週能否完成安排。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日。行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但名單遭藍白立委杯葛，至今未獲通過。

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立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前進入議場時，被媒體詢及NCC委員名單。卓揆表示，國人都非常關心NCC的人選，其實人選都已經確定，目前在進行人事作業。

卓榮泰進一步說明，其中有幾位人選，政院會尊重他，希望多給予幾天的時間，讓他能完成本身工作及其他生活的一些安排，「所以很抱歉，本來我預計4月份，可能在下個禮拜，看能不能讓他們完成自己工作上的安排」。

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