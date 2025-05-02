獨家》涉查個資助罷免 基隆2戶政所主任10萬交保、女戶籍員3萬交保

基隆市中正區戶政事務所主任江鑒育（左）昨下午3時許被帶往基隆市調查站偵訊。（記者林嘉東攝）

2025/05/02 09:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署上月底偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷連署書有多件死亡連署案，掌握時任基隆市政府民政處長張淵翔利用民政系統查詢連署人個資事證後，昨兵分二路約談中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸，拷貝戶政事務所機房內戶政系統電磁紀錄，查出安樂戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞疑受林芬芸指使，協助查詢罷免連署人個資；檢方複訊後，諭知吳員3萬元交保，江、林各10萬元交保。

基隆地檢署上月28日指揮調查局基隆市調查站搜索國民黨基隆市黨部，約談黨部主委吳國勝、仁愛區主任張金發等7人後，掌握時任民政處長張淵翔利用民政處戶政系統查詢連署人個資，助藍營通過罷免鄭文婷案進入第二階段連署，29日向法院聲請羈押張淵翔，但法院以張淵翔已坦承犯行，無羈押必要，裁定張40萬元交保，檢方補提所掌握的證據，30日晚間提起抗告；高等法院預定今天上午會做出駁回或撤銷發回的裁定。

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檢方提起抗告後，昨天下午指揮基隆市調查站兵分二路約談中正區、安樂區戶政事務所主任，調查官2點半抵達中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸2人辦公室，並在基隆市政府政風處人員協助下，進入戶政事務所機房拷貝戶政系統電磁紀錄，一直到5點半才完成拷貝離去。

檢調拷貝戶政系統電磁記錄，是為了釐清藍營補交罷免鄭文婷提議人名冊前，除了張淵翔外，還有哪些人查詢過連署人個資，調查官昨天下午3時許將江鑒育、林芬芸帶回調查站偵訊，經偵訊林、江與比對安樂、中正戶政系統電磁記錄後追出，安樂戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞進入戶政系統查詢連署人個資；檢方深夜複訊後，諭知吳員3萬元交保，林、江各10萬元交保。

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