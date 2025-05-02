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    美智庫「全球安全聯盟」訪高 提醒假訊息與極端言論滲透

    美智庫「全球安全聯盟」代表團，首度拜會高雄市議會民進黨團。（記者葛祐豪翻攝）

    美智庫「全球安全聯盟」代表團，首度拜會高雄市議會民進黨團。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/05/02 09:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕美智庫「全球安全聯盟」代表團昨（1）日首度拜會高雄市議會民進黨團，與11位議員就國防安全、外交合作與民主韌性等議題深入交流，提醒假訊息與極端言論，正透過社群平台滲透日常生活，台灣應強化資訊正確性把關與公共溝通策略。

    美國智庫「全球安全聯盟」（AllianceforGlobalSecurity,AGS）代表團，首度拜會高雄市議會民進黨團，由創辦人之一的JoshuaM.Burgin率團訪問，高市議會民進黨團總召江瑞鴻與黨部主委黃文益等11位議員親自迎接。

    此次來訪的AGS代表團，成員來自美國、德國、比利時、瑞典與波蘭，涵蓋國防、資安、外交、民主推廣與戰略傳播等多元領域，包括前CIA分析師、歐洲議會官員、美國參議員國防顧問與現役軍官。此行是該智庫首度拜會台灣地方議會，凸顯台灣在國際民主安全網絡中的關鍵地位。

    AGS創辦人JoshuaBurgin表示，台灣是全球民主價值的象徵，所面對的混合式威脅值得各國借鏡。他坦言，美國在全民安全教育仍有努力空間，期盼透過與台灣交流，了解地方如何應對假訊息、網攻與經濟脅迫。

    資深專家Dr.KariOdermann則提醒，假訊息與極端言論正透過社群平台滲透日常生活，台灣應強化資訊正確性把關與公共溝通策略。她肯定台灣社會的友善與堅韌，也鼓勵台灣持續展現民主的軟實力。

    來自瑞典的青年軍官AronRoosberg分享，台灣年輕人面對認知戰的環境格外艱難，建議進一步強化媒體識讀教育與青年參與的實質對話平台。

    AGS執行長JasonWorlledge說，在川普時期貿易戰與全球局勢轉變下，民主國家間的共識與合作曾出現動搖，但如今面對共同的威權挑戰，更應回到信任與韌性的核心，透過與地方政府的實質對話，讓民主陣線再次凝聚。

    民進黨高雄市黨部主委黃文益強調，中共對台威脅已擴及宗教與民間滲透，台灣須展現自我防衛決心。民進黨地方黨部也將持續與市政、黨團協力，深化國際合作，強化地方在民主安全網絡中的角色。

    議員林智鴻也說，高雄地方治理的實務經驗，正是全球推動民主防衛戰略的重要參考，面對極權挑戰，唯有全民參與與制度韌性，才能建立真正具備抵抗力的社會；湯詠瑜則點出國安立法困境，呼籲台灣應加速推動防制假訊息的相關立法，並分享地方議員在國防認知教育上的角色與挑戰。

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