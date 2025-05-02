被爆脅迫業者撤告！花縣府「火速退稅」 吳靜怡諷：沒錯幹嘛退？

花蓮縣府近日被爆，一級主管涉威脅幸福水泥旗下福安礦業撤回對縣府提告的行政訴訟，後續傳出縣府在罷免壓力及案件以貪污治罪重啟調查之際，已急忙將2億5千萬元礦稅匯還福安礦業。（資料照）

2025/05/02 09:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣府近日被爆，一級主管涉威脅幸福水泥旗下福安礦業撤回對縣府提告的行政訴訟，消息曝光引發外界譁然，後續傳出縣府在罷免壓力及案件以貪污治罪重啟調查之際，已急忙將2億5千萬元礦稅匯還福安礦業。媒體人吳靜怡對此表示，花蓮縣政府沒錯幹嘛退？花蓮縣政府難道不是因為檢方開始約談相關人員才退？

媒體4月29日揭露，花蓮縣政府一級主管涉威脅幸福水泥旗下福安礦業撤回對縣府提告的行政訴訟，否則不惜處停工，錄音檔案曝光引軒然大波。昨日有消息人士向本報獨家提供訊息，縣府在罷免壓力及案件以貪污治罪重啟調查之際，已急忙將2億5千萬元礦稅匯還福安礦業。

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縣府地方稅務局也證實這項消息，但強調「不是火速退款」，而是案件已確定，半個月前就已著手退款程序，並非外界以為「媒體爆料壓力」才退款。

吳靜怡在臉書發文指出，罷免有沒有效？花蓮縣府超徵福安礦業2億稅款進行退稅了！她也諷刺「花蓮縣政府沒錯幹嘛退？花蓮縣政府難道不是因為檢方開始約談相關人員才退？」

吳靜怡也批評，「花蓮縣政府真是一個特別的單位，官司八連敗就是不退錢，要扣多久就扣多久，罷免加上錄音檔一出來，要多快退就退，鉅額出帳的過程也完全不需要議會！偉哉。」

吳靜怡也提到，「傅氏王朝現在最擔心的是破窗效應，就看哪些廠商陸續站出來，好人不怕罷免，第三階段就是地方人民給你的成績單。」

吳靜怡在文末也直言，罷免能夠除惡，國民黨要感謝罷免，免費大除弊！網友也留言嗆「傅氏王朝無法無天」、「沒有錯幹嘛退稅」。

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