館長稱員工被打張善政發聲譴責 周軒諷：罷團被恐嚇無數次都無感

網紅館長（陳之漢）昨突發布影片稱，他的員工遭不明人士毆打、辱罵，報警卻被回應「可能很難處理」，不過警方表示報案男子並未完成報案手續。（圖擷自YouTube）

2025/05/02 08:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅館長（陳之漢）昨突發布影片稱，他的員工遭不明人士毆打、辱罵，報警卻被回應「可能很難處理」，不過警方表示報案男子並未完成報案手續。政治工作者周軒對此發文質疑，報案手續沒完成當然不會有三聯單，對於桃園市長張善政立刻發聲譴責暴力，周軒也諷刺，公民罷免團體在桃園被恐嚇無數次都無感，這次卻馬上就跳出來講重話。

館長陳之漢昨發布影片稱，他健身房的中壢館員工於27日在路口發傳單，遭不明人士毆打、辱罵，館長稱「那個人一直罵他政治的事情，罵說你老闆426（遊行）講什麼東西啊！東罵西罵」，並指稱員工向警方報案卻連三聯單都拿不到，警方僅稱「這個很麻煩，可能找不到人」。

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桃園市長張善政為此火速發聲，在臉書發文強調，譴責暴力，也將依法追究到底。不過據中壢警分局指出，27日下午5點左右接獲27歲吳姓男子報案被不明人士徒手拍打，當場說會先去驗傷準備資料，當晚8點42分持驗傷單至案發地中福所報案，但卻無法準確說明發生的時間及地點。後續雖協助調閱監視影像試圖還原案發經過，但未找獲相關人士畫面，吳後來稱疲累先行離開、未提告，因此未完成報案手續，沒辦法開報案證明。

針對館長（陳之漢）發影片控訴，周軒在臉書發文質疑，「陳之漢出來說自己員工在桃園被打啦，是因為什麼政治立場啦，然後說什麼去報警，警察不理你啦，不給你三聯單啦，希望市長、警政署、在野黨幫他啦，執政黨不會理他啦，我只覺得很無奈」。

周軒表示，「我就在想哪一個派出所敢吃你館長的案，那應該所長不想混了」，結果議員余信憲、黃瓊慧直接PO文指出，警察明明陪該名員工看一個多小時的監視器，是員工自己忘記時間了，而且報案手續也沒有完成，當然不會有三聯單啊。

周軒也質疑，「館長在影片裡面不斷的說你館長對警察多好多好，結果現在看起來桃園的基層員警好像被你誤會很大欸？」

周軒也直言，「我實在覺得你這個老闆很鳥啦」，並指「你一直說你不會要求你的員工跟你政治立場一樣，你的政治立場都是你個人，請大家放過你的員工，先說，只要動手都是不對，可是你有沒有想過，你平常在直播上面幹民進黨的時候，你有分什麼民進黨政治人物跟支持者嗎？沒有嘛，通通放在一起臭幹嘛」。

周軒也指出，「你們套招實在套的很爛啦，張善政這個公民罷免團體在桃園被恐嚇無數次都無感的桃園市長，這次馬上就跳出來講重話了，笑死人，現在是怎樣？幾百個有投票權的桃園市民，不如一個陳之漢嘛？」

周軒在文末也感嘆，大罷免走到現在，還在演這種把公民當傻子的戲碼，只是自己給自己難看而已啦。

周軒在另一則發文也PO出興國派出所的監視器畫面，並直言「陳之漢的員工來報案的時候，員警完全沒有不理他」。

周軒在另一則發文也PO出興國派出所的監視器畫面，並直言「陳之漢的員工來報案的時候，員警完全沒有不理他」。

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