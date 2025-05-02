美密西根州參議院決議案 連續4年通過挺台文件

美國密西根州參議院通過友台決議案。（路透資料照）

2025/05/02 08:04

〔中央社〕美國密西根州參議院今天通過友台決議案，友台連線共同主席張理與多位議員宣讀內容，這是密州議會連續4年通過友台文件。

密西根州參議院友台連線共同主席張理（Stephanie Chang）及州參議員拜爾（Rosemary Bayer）輪番宣讀決議內容，獲全體議員鼓掌無異議通過。

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拜爾在演說中譴責中國軍演及灰色作戰，重申美國六項保證對台承諾，肯定台灣持續穩定區域局勢的努力，展現密州州議會對台灣跨黨派、跨領域的支持。

決議文強調，台美關係歷久彌新，台灣與密西根州共享自由、民主、人權、法治和繁榮價值，讚賞美國國會近期對台軍援及「台美21世紀貿易倡議」進展，肯定台灣推動總合、價值及同盟外交，重申支持台灣有意義參與國際組織及貢獻國際社會。

密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）近來2度訪台，拜會總統賴清德及副總統蕭美琴，密州設立駐台辦事處，州經發廳與駐芝加哥辦事處簽署備忘錄；同時支持台灣有意義參與國際組織，以「台灣」稱呼台灣，並呼籲台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）及避免雙重課稅協定。

駐芝加哥辦事處長類延峰感謝密州參院兩黨友人的堅定支持，深信台灣與美國中西部關係可望更上層樓，並呼籲反對中國錯誤解讀聯大2758號決議。

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