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    曝賴清德、謝國樑426私下互動 張惇涵：再次證明賴不獨裁

    總統府副秘書長張惇涵透露，賴總統426與基隆市長謝國樑的私下互動，再次證明台灣是民主國家、賴不是「獨裁者」，中央、地方與朝野政黨之間有合作的可能。（記者于安婷攝）

    總統府副秘書長張惇涵透露，賴總統426與基隆市長謝國樑的私下互動，再次證明台灣是民主國家、賴不是「獨裁者」，中央、地方與朝野政黨之間有合作的可能。（記者于安婷攝）

    2025/05/02 10:10

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨、民眾黨426上凱道「反綠共、戰獨裁」，同一時間，賴清德總統赴基隆與大武崙產業園區業者座談，與會的基隆市長謝國樑提前離席要前往凱道時，賴總統當下有何反應？總統府副秘書長張惇涵接受本報《官我什麼事》專訪時透露，賴總統向與會者說明「謝市長還有行程，我們掌聲感謝他」，這再次證明台灣是民主國家、賴不是「獨裁者」，中央、地方與朝野政黨之間有合作的可能。

    張惇涵表示，台灣的民主得來不易，每個人都應該珍惜，而不是對外傳遞錯誤訊息，他要藉由賴清德與謝國樑當天的互動，還原台灣真實的訊息。賴總統當天抵達會場時要先接受媒體聯訪，於是賴對到場迎接的謝國樑說「市長先到貴賓室裡面請，不然對你『歹勢』」，一旁的總統府秘書長潘孟安也主動與謝握手，並再三致歉「歹勢、歹勢」。

    張惇涵說，當天下午的閉門座談從2點討論到4點多，謝國樑中途先行離席，後來就出現在凱道的舞台上。大家沒看到的是，謝國樑準備離開時，賴清德當時是什麼反應？賴向與會者說明「謝市長還有其他事情要忙，我們掌聲感謝他」，現場產業代表也紛紛鼓掌。

    張惇涵認為，這段互動傳達三個重要訊息。首先，台灣是民主國家，民選總統與民選市長雖然政黨立場不同，但能夠為了關稅政策肩並肩坐在一起，證明台灣是個民主的國家。

    「難道賴總統不知道謝國樑市長提早離開，是要上凱道抗議他嗎？」張惇涵反問，獨裁者會對一個要抗議的人說「歹勢」嗎？會幫對方解釋「他還有事情要忙、我們感謝他」？答案一定是否定的，這也證明了民進黨政府、台灣政府不是獨裁的政府，賴清德總統更不是獨裁者，這是第二個重要訊息。

    張惇涵指出，第三是中央跟地方之間、朝野政黨之間，其實有合作的可能，正因為台灣是個民主國家、不是獨裁的政府，所以政黨之間的競爭，是民主政治的日常。什麼才是真實的台灣？張強調，台灣是一個民主國家，人民希望看到的是朝野之間能夠團結，中央與地方能夠合作，共同為人民打拚，這才是台灣的現狀。

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