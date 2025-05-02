台美一階談判「堪稱順利」 張惇涵：台灣也不放棄75％非美市場

總統府副秘書長張惇涵接受本報《官我什麼事》專訪時透露，台美第一階段談判已經啟動，目前的進展正向、堪稱順利。（記者于安婷攝）

2025/05/02 10:20

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普關稅政策衝擊全球，總統府副秘書長張惇涵接受本報《官我什麼事》專訪時透露，台美第一階段談判已經啟動，目前的進展正向、堪稱順利，任何有助於全民、國家利益的採購，包含國防、能源等都願列為談判標的，台灣也不會放棄75%非美市場，包含東南亞、歐盟、CPTPP等仍是目標。

張惇涵表示，台灣與美國的第一階段談判已經啟動，基於雙方互信與國際談判規則不便透露太多，但能告訴大家，目前的進展是正向、也堪稱順利的，顯示雙方溝通管道順暢，在談判節奏也是依序推進的，政府的原則就是以國家及全民的利益為根本，在台美經貿關係互利互補的前提下，爭取對台灣最好的可能性。

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張惇涵指出，去年台灣對美出口佔全體出口的23%，顯示美國是台灣的重要貿易夥伴，同時代表台灣還有75%產品是銷往其他國家，台灣向來是出口貿易導向國家，台美之間的貿易逆差，也是多年來國際產業鏈分工體系下所造成的結果。

張惇涵提到，以今年2月統計來看，台灣的AI、ICT、半導體等有近7成銷往美國，這對美國發展尖端科技、人工製造、人工智慧等是有幫助的，在川普總統推動美國再工業化政策的脈絡下，台灣的科技業、製造業，應該本於既有優勢與實力，進一步拓展合作，創造台美互補、互利的空間。

張惇涵表示，任何有助於全民利益、國家利益的採購與合作，包含國防、能源等，政府都願列為雙方談判標的，但台灣也不會放棄75%的非美市場，包括東南亞、歐盟與CPTPP國家，這些區域的內需市場仍是政府的目標，賴總統與卓揆近期舉辦的十多場產業座談，業界普遍期待台灣加強對其他市場的投資，這也就是賴總統一直倡議的「立足台灣、佈局全球、加強美國、行銷全世界」概念。

張惇涵強調，政府希望與全球更多民主國家合作，打造更強韌的「非紅供應鏈」；他提到，美國新關稅政策發布後，國際貨幣基金（IMF）也重新預估全球經濟成長率，在亞洲四小龍中，香港、韓國與新加坡皆遭下修，僅台灣從2.7%提升至2.9%，甚至超越日本的0.6%，代表台灣經濟、產業的基本面還算良好。

張惇涵坦言，預測終究是預測，事在人為，有在野黨主席主張520發動罷免、彈劾賴清德總統，但相信全台灣人民最迫切關心的，是因應關稅政策，朝野之間能夠努力推出什麼可行的方案。

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