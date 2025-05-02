張惇涵：台電虧損不能跟核電劃等號 馬政府8年也漲電價

總統府副秘書長張惇涵接受本報《官我什麼事》專訪直言，台電的虧損跟核能政策沒有直接關聯，馬政府8年使用核電還是調漲電價。（記者于安婷攝）

2025/05/02 10:30

〔記者陳昀／台北報導〕行政院編列4100億特別預算因應美國對等關稅衝擊，並納入撥補台電的1000億元，遭藍白反對。總統府副秘書長張惇涵接受本報《官我什麼事》專訪直言，台電的虧損跟核能政策不能劃等號，馬政府8年使用核電還是調漲電價，台電虧損主因在於大幅吸收民生與產業用電成本；張也喊話立法院國民黨團總召傅崐萁，自花蓮0403強震以來，台電已補貼當地4000萬元電費，希望這次，花蓮也能當台電的後盾。

張惇涵指出，美國總統川普的關稅政策是世界各國政府重中之重的課題，日本政府4月25日公布緊急應對方案，而我國早在4月6日，賴總統就提出五大因應對策，行政院也隨即提出880億支持方案，當時國民黨主席朱立倫主張「880億杯水車薪，建議以歲計賸餘支應、編列至少2000億元」，在廣泛搜集業界意見、參酌在野黨意見後，行政院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，並編列4100億元特別預算。

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談到行政院長卓榮泰日前拜會立法院朝野黨團，國民黨團總召傅崐萁拿咖啡相敬、說要當行政院的後盾，張惇涵表示，他要特別誠懇地呼應傅崐萁總召，當產業的後盾、當人民的後盾，也可以思考「當台電的後盾」，特別條例之所以編列對台電的撥補預算，在於賴總統與卓揆先前舉辦的十幾場產業座談，業者共同的心聲就是透過撥補台電穩定電價，進而抑制通膨。

張惇涵也直言，「台電的虧損跟核能政策沒有直接的關聯性」，最簡單的例子，馬英九總統執政時，台灣有6部核電機組在運轉，但馬總統8年任內還是有調漲電價，因為國際原物料上漲、電價就可能隨之調漲，因此如果直接把台電虧損與核能政策劃上等號，顯然是不切實際的說法。

張惇涵說明，台電虧損的主因在於，2022年俄烏戰爭爆發的3年內，大幅吸收民生與產業用電成本，台電補貼民生用電將近2600億元、產業用電約3400億元，尤其在離島跟偏鄉，因基礎建設不發達、發電成本較高，更是長期虧損，以金門為例，每發一度電約虧損6元，馬祖則超過15元。

張惇涵提及，去年0403花蓮強震發生的一年來，台電補貼花蓮的受災戶、當地食材等業者約4000萬元電費，當花蓮不幸遭遇天災時，台電當花蓮的後盾，現在他也想誠摯地呼籲傅總召，「這一次，花蓮可以當台電的後盾」。他強調，台電不是民進黨政府的，一直以來都是全民的、全台灣人的台電，希望朝野團結因應美國關稅衝擊，理性審議預算，讓國家往前走。

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