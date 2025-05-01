510為剴剴上凱道？八炯曝游智彬也將辦「挺武統中配遊行」 小心遭利用！

網上有人號召510上凱道聲援剴剴案，帳號卻PO出中國人拿白紙寫「Justice for KaiKai」的照片。（圖翻攝自IG）

2025/05/01 23:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北保母虐童致死案（剴剴案）受到社會高度關注。近日網上傳出有人號召510上凱道舉辦「護兒集會」，帳號卻PO出大量中國人的照片聲援，還轉載中媒對此事報導，遭疑中方試圖藉此操弄輿論。巧的是，當天新黨副秘書長游智彬也要在凱道附近辦「挺武統中配遊行」，反共網紅「八炯」週四（5/1）呼籲大家慎思是否參加所謂護兒集會，小心變成「有利用價值的笨蛋」。

近日網上有人聲稱要發起510護兒集會，令人生疑的是，發起呼籲的帳號，貼出不少疑似中國人手拿著寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭特別註明「From China」，相關貼文還轉載中國的新聞報導，有不少鄉民懷疑中方透過網軍，想利用這件深受台灣社會關注的案子來操弄輿論。

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八炯1日就在Threads上發文表示，「我說過了，中共與在台的舔共同路人，正在利用5/10號的剴剴案遊行，來炒作台灣人不滿台灣政府，想當中共國人，想所謂回歸統一的議題。這些中國人用英文與簡體字帶風向的圖片，統戰宣傳還是假議題嗎？鐵鍊女、上海小紅樓的時候，我也沒看到哪個中國人出來辦遊行，希望大家不要被當作有利用價值的笨蛋。」

八炯還透露，510除了所謂護兒集會，還有前陣子闖立院直播謾罵綠委、跑到罷團連署攤位大鬧的游智彬，也將在當天發起挺中配遊行。他提醒，「5/10號的護兒集會，一定會被舔共大鬧罷團的游智彬發起的『支持挺武統中配遊行』利用，變成大家都是支持武統中配的集會，然後一堆剪輯去抖音、微博、YT上。沒有人剝奪過中配的權益，他們是支持武統消滅中華民國，才被取消居留簽證驅離出境。如果這樣也能瞎挺，那以後大家都犯罪違規入獄，或是被羈押、驅離，再嗆政府讓自己骨肉分離好了，請5/10號（剴剴案遊行）的活動主辦方，儘早出來切割與避免被利用。」

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