過了17天還沒告！簡舒培爆羅智強「1行為」：沒把大安區看在眼裡

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/05/01 23:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨北市議員簡舒培指控，國民黨立委羅智強疑違反政治獻金法，而羅智強也反擊將提告。對此，簡舒培今（1日）表示，「今天是羅智強說要告我的第17天。」並認為，羅智強募款後卻全台走透透，根本沒把大安區選民看在眼裡。

簡舒培於臉書粉專表示，「今天是羅智強說要告我的第17天，羅智強不再提說要告我這件事，更不敢提2022年桃園市長政治獻金的質疑。」也批評，羅智強把消費大安區賣書募款得來的250萬元，拿來做「台灣戰車隊」，「完全沒把大安區選民看在眼裡！」

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簡舒培提到，羅智強是這波大罷免潮當中，全台首個通過2階連署門檻的國民黨立委，顯示他過去連4年市議員都當不滿，就烙跑去桃園說要選市長，沒獲得國民黨提名又跑回大安區選立委，「這樣政治渣男的行徑，讓大安區居民大為不滿，在二階連署時展現公民意志，罷免不適任立委。」

簡舒培解釋，羅智強即使被宣布二階通過，還是沒有想要深耕地方，反而繼續消費大安區，「以『100萬步走大安』為名出書，募來的款項卻說要『全台走透透』？」簡舒培不滿，一個面臨罷免危機的立委，腦子想的不是如何得到選民信任，而是消費選區賣書募款，再把錢拿來炒自己的聲量，毫不尊重選區、看不起選民，「羅智強真的以為大安區選民好欺負、是任憑國民黨搓圓捏扁的嗎？」

最後，簡舒培重申，羅智強準備要全台亂竄，假關心同黨同志之名，行消費同志獲取自身聲量之實，「如果羅智強真的這麼關心同黨同志，為何2022年說要參選桃園市長，5月開政治獻金帳戶，短短5天就募得1400多萬，6月初宣布退選後，卻把這些政治獻金全都花光光，一毛錢都不留給國民黨真正的候選人張善政？」

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