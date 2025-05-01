台中罷免藍委6罷團敲定 5/5聯合送出2階連署書

台中罷團2階連署進入尾聲，預計5月5日送件到台中市選委會。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/01 21:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免2階連署即將「封關」，罷免國民黨立委的台中2、3、4、5、6、8選區6大罷團，敲定5月5日聯合送交2階連署書給市選委會，6大罷團訂明日（2日）大會師，前往外埔義虎堂上香祈福，祈求虎爺祖保佑全數挺進第3階段投票，達成「台中6區全制罷」。

包括罷免中二選區顏寬恒的「解顏行動」、罷免中三選區楊瓊瓔的「中三拒瓔」、罷免中四選區廖偉翔的「展翅廢翔」、罷免中五選區黃健豪的「斷健行動」、罷免中六選區羅廷瑋的「敲羅行動」及罷免中八選區江啟臣的「一罷擊臣」等台中罷團指出，台中公民發起的罷免行動歷經近1年的努力，大罷免已是台灣最大的民主罷免行動，期間罷免團體經歷各式各樣的挑戰，包括民眾指責謾罵，甚至肢體動作騷擾，但罷團全都撐下來了，台中罷免團體終於將走到罷免第2階段最後一關「送件」程序。

請繼續往下閱讀...

台中罷團指出，目前台中6大罷團已敲定5月5日一起到台中市選委會送出第2階段連署書，將迎來新的罷免篇章，為此，罷團決定在5月2日前進外埔義虎堂大會師並祈福，祈求罷免連署書審查一切順利，讓各罷團均能成功挺進第3階段投票，讓這場台中有史以來最大的民主活動可以順利進行，讓民團繼續為台灣的民主、台灣的罷免權繼續努力下去。

台中罷團指出，這段時間台中罷團成功營造台中罷免風潮，2階的宮廟發想，中四選區「台中罷免慧成宮」、中五選區「斷健豪成宮」、中六選區「敲羅挺成宮」等，均創造風潮，成功激發各地更多的創意發想，讓整場罷免活動宛如全民參與的大型民主盛會。

台中罷團強調，罷團超脫藍綠，目的只為替自己的未來以及台灣的民主永續發展努力，罷團期盼日後第3階段可再創台灣民主高峰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法