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    國台辦稱台商赴中投資逆勢成長127.1％ 陸委會打臉

    陸委會今日質疑，今年第一季外來投資（FDI）年減10.8％，在此情形下，中方指稱台商投資逆勢成長127.1％，是否符合實際狀況，值得探究。（資料照）

    陸委會今日質疑，今年第一季外來投資（FDI）年減10.8％，在此情形下，中方指稱台商投資逆勢成長127.1％，是否符合實際狀況，值得探究。（資料照）

    2025/05/01 21:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠近日指出，台商赴中國投資佔台灣總對外投資比例，已從2010年的83.8％下降至2024年的7.5％，中國國台辦昨天反駁說，民進黨當局慣於造謠抹黑，今年第一季台資同比增長127.1％。陸委會今天質疑，今年第一季外來投資（FDI）年減10.8％，在此情形下，台商投資逆勢成長127.1％，是否符合實際狀況，值得探究。

    陸委會說，關於台商赴中投資情形，經濟部長期以來均按月發布核准金額及件數，台商赴中國投資金額佔台灣對外投資總金額的比重2010年是83.8％、2024年是7.5％，2025年第1季再下降至2.7％，下降趨勢明顯。2025年第一季核准投資金額3.4億美元，較上年同期減少63％。相關統計廣為各界參用，具有公信力。

    陸委會指出，陸委會2024年委託工總的調查報告顯示，中國台商未來3至5年，考慮結束大陸事業比例，較往年提高；海基會近期詢問中國台商，亦有表達因獲利急速下降，想結束中國的事業經營，並增加對中國以外投資的意見。此與經濟部公布的統計趨勢一致。

    陸委會強調，有關國台辦公布的數據，因中方商務部未定期公布台商赴中投資統計，且兩岸統計基準不同，雙方統計尚無法比較。但依據中方商務部統計，今年第一季外來投資（FDI）年減10.8％，在此情形下，台商投資逆勢成長127.1％，是否符合實際狀況，值得探究。

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