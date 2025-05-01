為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣黑幫遭收買！中國整理情資地圖曝光 綠營籲在野這件事

    有媒體披露中國收買台灣幫派作為攻台內應，還整理「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖。（路透檔案照）

    有媒體披露中國收買台灣幫派作為攻台內應，還整理「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖。（路透檔案照）

    2025/05/01 22:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（5/1）有媒體披露中國收買台灣幫派作為攻台內應，還特別整理一份「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖，引發輿論熱議。對此，民進黨呼籲朝野立委應當共同守護台灣安全，在野委員別再阻擋國安法案的推動。

    綜合媒體報導，有週刊今天指稱，中國整理出一份「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖，上頭標記台灣各地黑幫據點、可動員半徑、擁槍數量、幫主電話等資訊，還以A、B、C去劃分各個幫派親共的程度。據稱，該情資地圖持續更新，被視為最親共的A級幫派有增加趨勢，恐將成為共軍侵台內應勢力。

    對此，陸委會副主委梁文傑指出，長期以來運用台灣的幫派勢力，本來就是中國統戰滲透的手段之一，他們對香港就是這麼做的，政府一直以來都有在關注。法務部次長黃世杰則表示，會責成檢察機關依法查察。

    而民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時直言，中共對台滲透無孔不入，收買幫派的目的，無非平時製造社會紛擾，戰時則配合中共武力行動，這確實駭人聽聞，也反映出中國滲透程度之深。台灣有關法規和政策必須更加精進，促請朝野立委加快國安法案的審議進度，讓政府有更有力的作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播