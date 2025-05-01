台灣黑幫遭收買！中國整理情資地圖曝光 綠營籲在野這件事

有媒體披露中國收買台灣幫派作為攻台內應，還整理「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖。（路透檔案照）

2025/05/01 22:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（5/1）有媒體披露中國收買台灣幫派作為攻台內應，還特別整理一份「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖，引發輿論熱議。對此，民進黨呼籲朝野立委應當共同守護台灣安全，在野委員別再阻擋國安法案的推動。

綜合媒體報導，有週刊今天指稱，中國整理出一份「台灣黑幫武裝勢力分布」情資地圖，上頭標記台灣各地黑幫據點、可動員半徑、擁槍數量、幫主電話等資訊，還以A、B、C去劃分各個幫派親共的程度。據稱，該情資地圖持續更新，被視為最親共的A級幫派有增加趨勢，恐將成為共軍侵台內應勢力。

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對此，陸委會副主委梁文傑指出，長期以來運用台灣的幫派勢力，本來就是中國統戰滲透的手段之一，他們對香港就是這麼做的，政府一直以來都有在關注。法務部次長黃世杰則表示，會責成檢察機關依法查察。

而民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時直言，中共對台滲透無孔不入，收買幫派的目的，無非平時製造社會紛擾，戰時則配合中共武力行動，這確實駭人聽聞，也反映出中國滲透程度之深。台灣有關法規和政策必須更加精進，促請朝野立委加快國安法案的審議進度，讓政府有更有力的作為。

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