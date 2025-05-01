領銜人想退罷瑤卻執意連署 黃帝穎警告2度犯此罪：符合從重量刑要件！

張克晉突宣布退出罷免吳思瑤領銜人，召集人賴苡任稱2階連署繼續推進。（資料照）

2025/05/01 21:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉，昨（4/30）突發聲明退出領銜人身分，外界解讀是因為罷綠委太多造假連署涉及不法，張克晉想趕緊「跳車」。不過罷瑤召集人賴苡任今天（5/1）卻表示，連署會繼續推進。對此，律師黃帝穎直言，執意連署恐將二度犯偽造文書罪！

張克晉突發手寫聲明，宣布退出罷免吳思瑤領銜人身分，地動刪瑤團隊今（5/1）下午對外宣稱，團隊尚聯絡不上張克晉本人，「無法證實」聲明是否為張克晉本人所發出。召集人賴苡任還說，對於讓領銜人面對司法、政治壓力，以及無法提前掌握領銜人動向感到抱歉，連署行動將繼續推進，一切按表操課。

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對此，黃帝穎在臉書發文直言，「依據選罷法，罷免領銜人不論在ㄧ階連署或二階連署均要具名，因此領銜人已聲明退出領銜人且書面簽名，國民黨青年執意二階作業，若最終仍以原『領銜人』名義送件，將二度犯偽造文書，且一犯再犯，符合法院『從重量刑』要件。」

他接著說：「公職選罷法第76條第8項規定，『罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限』。國民黨青年依法取得二分之一提議人同意備位領銜人，是二階合法的唯一途徑，否則將面對一階因『大量死人連署』的偽造文書罪，二階又直接『違反領銜人意志』的二度犯偽造文書罪。」

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