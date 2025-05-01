張克晉突宣布退出罷免吳思瑤領銜人 四叉貓曝4劇本：想跳車太晚啦！

張克晉（圖中）突發聲明，宣布退出罷免吳思瑤領銜人身分。（資料照）

2025/05/01 20:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉，昨天（4/30）突發聲明退出領銜人身分，外界解讀罷綠委太多造假連署涉及不法，張克晉想趕緊「跳車」。不過網紅「四叉貓」劉宇直言，張克晉已經沒辦法「跳車」，沒法順利脫身的張克晉，若不在檢送連署人名冊表單簽名，藍營推動的罷吳就會以失敗告終。

針對張克晉突發手寫聲明，宣布退出罷免吳思瑤領銜人身分，地動刪瑤團隊今（5/1）下午對外宣稱團隊尚聯絡不上張克晉本人，「無法證實」聲明是否為張克晉本人所發出。召集人賴苡任還說，對於讓領銜人面對司法、政治壓力，以及無法提前掌握領銜人動向感到抱歉，連署行動將繼續推進，一切按表操課。

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不過四叉貓今晚在臉書發文，先是貼出罷免吳思瑤1階送件和1階補件數據，「2月8日，1階送件2696份；3月6日，1階補件2845份。合格的有4108份，不合格的高達1433份，光是第1階段送件就有86人死亡」。他接著酸：「張克晉說要退出領銜人身分，但根據選罷法的規定，更換領銜人必須獲得第1階段合格份數的一半的人（2054人）簽名同意，張克晉按照現況根本退不了，車門已經焊死啦，一路好走……」

四叉貓表示，「中選會不可能告訴張克晉，他之前送進來的5541份哪些有合格，所以張克晉如果重新抄一次，結果又抄到死人名單，應該不會再無保請回了。或者，張克晉如果按著5541人的名單去找活人簽名，結果找到一個不爽個資被抄的活人，直接被活人告，一樣被抓去關。結論就是，想要從5541份名單之中，完美避開已經死掉的人+不爽被抄個資的活人，然後找到其中2054願意簽名的活人，這難度太高了，沒辦法跳車啦！」

四叉貓接著說，罷免吳思瑤2階送件截止日為6月7日，張克晉想卸下領銜人身分，但就如同上述所言，實務上更換領銜人難度太高，而2階連署書送件時，領銜人必須在檢送連署人名冊表單親自簽名或蓋章，不然就無法把2階連署書送進地方選委會，「若張克晉在6月7日之前不肯簽名蓋章，國民黨推動的罷免吳思瑤就會以失敗告終，所以國民黨現在一定在想辦法慰留張克晉或更換張克晉，更換的方法有2種，希望不要採取比較偏激的那種更換手段（指的是原領銜人因故離世）……」

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