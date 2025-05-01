台聯黨提六大勞動政策主張 籲以台灣優先

今日是5月1日勞動節，台聯黨主席周倪安在勞動力論壇中強調，台灣勞動政策應以台灣優先，並提出六項政策建議，包含本外勞應在薪資、勞保、健保等制度上全面脫鉤。（台聯提供）

2025/05/01 19:43

〔記者林哲遠／台北報導〕今日是5月1日勞動節，台聯黨主席周倪安在勞動力論壇中強調，台灣勞動政策應以台灣優先，並提出6項政策建議，包含本外勞應在薪資、勞保、健保等制度上全面脫鉤，嚴懲逃逸外勞及非法仲介與洗錢中間人，依產業需求適度開放外勞，例如支援短期農業人力缺口等。

周倪安指出，台聯早在二十年前就主張本外勞薪資脫鉤，以維護台灣企業根留本土的能力，並延續李登輝前總統「戒急用忍」的大戰略。國民黨曾推動自經區與服貿開放中國勞工，而民進黨則延續ECFA體制，30年後導致本勞不如外勞、企業成本攀升，削弱台灣的國際競爭力。

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周接續提出六項政策建議，包括一、本外勞應在薪資、勞保、健保等制度上全面脫鉤，並為外勞另立專法；二、嚴懲逃逸外勞及非法仲介與洗錢中間人，並沒收不法所得；三、「就業安定基金」應專款專用並接受嚴格審查；四、廢除「一站式服務」，並落實仲介評鑑制度；五、依產業需求適度開放外勞，例如支援短期農業人力缺口；六、雇主如因重大傷病造成損失，應免繳就業安定費。

就業服務商會同業公會全國聯合會榮譽理事長黃杲傑也說，仲介長期被汙名化為吸血、剝皮，但事實上，仲介是台灣產業勞動力的護國神山，台灣的外勞政策，長期走在錯誤的道路上，諸如課徵就業安定費、直聘中心、一站式服務等，不專業並且與民爭利。

雇主協會執行長童文薰也認為，台灣面臨關稅戰後的轉機，但勞動力嚴重短缺，估計缺工超過百萬人。她認為應補足人力缺口、升級本地勞動力，並讓勞保健保注入新血，過時且誤國的勞動管制，政府該放手了。

不過，對於「外勞脫鉤」主張，台灣石油工會前常務理事王文祥說，該政策違反聯合國國際勞工組織公約與我國《就業服務法》第五條，將加劇勞工被歧視與剝削。他質疑：「這是短視近利、圖利資本家的行為，將使台灣成為血汗之島！」

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