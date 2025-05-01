為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    內政部3年投入50億助老宅延壽 3條件集合住宅有望獲補助

    國土管理署主任秘書歐正興表示，台灣超過30年的老宅約有500萬戶，其中以4到6層樓最多，許多65歲以上的銀髮族居住其中，形成「老人住老宅」的雙老現象。（記者李文馨攝）

    國土管理署主任秘書歐正興表示，台灣超過30年的老宅約有500萬戶，其中以4到6層樓最多，許多65歲以上的銀髮族居住其中，形成「老人住老宅」的雙老現象。（記者李文馨攝）

    2025/05/01 18:44

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院日前通過規模4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，考量台灣進入超高齡社會，內政部預計匡列50億元，優先針對30年以上4至6樓，且無結構危險疑慮的集合住宅進行老宅修繕，最快下半年將計畫呈報行政院，目標3年補助500棟機能復新。

    內政部今天下午召開部務會報會後記者會，國土管理署主任秘書歐正興表示，台灣超過30年的老宅約有500萬戶，其中以4到6層樓最多，許多65歲以上的銀髮族居住其中，形成「老人住老宅」的雙老現象；他認為，若住宅本身結構安全，只是較為老舊，盼透過「老宅延壽機能復興計畫」進行改善。

    歐正興指出，該計劃主要針對30年以上、4至6樓，且經耐震評估R值低於45分的建物。他說，本次補助強調「內外兼修」，戶外以屋頂防水工程、增設電梯等無障礙設施等；室內則考量安全性和無障礙性，如浴室門檻高低差、電線、排水管等管線。

    歐正興表示，內政部將與地方政府合作成立「老屋機能復興專案管理顧問團」，負責政策宣導、評估民眾意願、審查申請案件，並提供建築、土木等相關諮詢服務。計畫期程從114年到116年，目標完成補助500棟機能復新，並結合衛福部長照3.0、經濟部智慧節能政策，同時帶動建築、室內裝修、包租代管和物業管理等相關產業發展。

    內政部次長吳堂安說，「人會老、房子也會老」，早年大量興建的公寓，如今已成為住宅安全與生活品質的挑戰，內政部此次推動延壽計畫，不僅能改善長者的居住條件與社區無障礙環境，也有助於活化都市機能與促進在地就業，盼立法院儘速通過特別預算審查，讓內政部得以向行政院正式提案、經核定後即刻展開施作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播