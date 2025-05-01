內政部3年投入50億助老宅延壽 3條件集合住宅有望獲補助

國土管理署主任秘書歐正興表示，台灣超過30年的老宅約有500萬戶，其中以4到6層樓最多，許多65歲以上的銀髮族居住其中，形成「老人住老宅」的雙老現象。（記者李文馨攝）

2025/05/01 18:44

〔記者李文馨／台北報導〕行政院日前通過規模4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，考量台灣進入超高齡社會，內政部預計匡列50億元，優先針對30年以上4至6樓，且無結構危險疑慮的集合住宅進行老宅修繕，最快下半年將計畫呈報行政院，目標3年補助500棟機能復新。

內政部今天下午召開部務會報會後記者會，國土管理署主任秘書歐正興表示，台灣超過30年的老宅約有500萬戶，其中以4到6層樓最多，許多65歲以上的銀髮族居住其中，形成「老人住老宅」的雙老現象；他認為，若住宅本身結構安全，只是較為老舊，盼透過「老宅延壽機能復興計畫」進行改善。

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歐正興指出，該計劃主要針對30年以上、4至6樓，且經耐震評估R值低於45分的建物。他說，本次補助強調「內外兼修」，戶外以屋頂防水工程、增設電梯等無障礙設施等；室內則考量安全性和無障礙性，如浴室門檻高低差、電線、排水管等管線。

歐正興表示，內政部將與地方政府合作成立「老屋機能復興專案管理顧問團」，負責政策宣導、評估民眾意願、審查申請案件，並提供建築、土木等相關諮詢服務。計畫期程從114年到116年，目標完成補助500棟機能復新，並結合衛福部長照3.0、經濟部智慧節能政策，同時帶動建築、室內裝修、包租代管和物業管理等相關產業發展。

內政部次長吳堂安說，「人會老、房子也會老」，早年大量興建的公寓，如今已成為住宅安全與生活品質的挑戰，內政部此次推動延壽計畫，不僅能改善長者的居住條件與社區無障礙環境，也有助於活化都市機能與促進在地就業，盼立法院儘速通過特別預算審查，讓內政部得以向行政院正式提案、經核定後即刻展開施作。

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