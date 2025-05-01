接見日自民黨青年局 蕭美琴：台美日經貿高度互補、盼多方合作

副總統蕭美琴今接見日本自民黨青年局幹部訪台團時表示，台、美、日之間經貿關係高度互補，是非常正面的合作及互動模式。（總統府提供）

2025/05/01 18:06

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見日本自民黨青年局幹部訪台團時表示，台、美、日之間經貿關係高度互補，是非常正面的合作及互動模式，尤其在面對新興科技發展及雙軸轉型過程中，更需要多方合作，才能在國際競爭環境中掌握優勢，期盼雙方未來有更多克服問題及合作的機會。

蕭美琴表示，去年中曾根康隆眾議員曾與時任眾議員鈴木馨祐一起來到總統府，今年則以青年局長身分，率領青年局成員及日本青年會議所代表們再次訪台，在國際情勢快速變化的當下，密集到訪台灣，就局勢交換意見，她要表達歡迎之意。

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談及國際情勢及經濟領域的變化，蕭美琴說，感謝日本首相石破茂在與美國總統川普舉行高峰會時，明確表達反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的意圖。並指出，經濟領域部分，台灣與日本都面臨美國提出對等關稅的新挑戰，相信雙方談判團隊都會與美方基於彼此長期互惠的經貿關係，積極進行協商，希望協調出對整體印太地區長期發展最有利的條件。

蕭美琴表示，長期以來，台、美、日之間的經貿關係高度互補，對於印太地區經濟發展有許多貢獻，是非常正面的合作及互動模式，尤其在面對人工智慧、數位經濟等新興科技的發展，以及淨零碳排等雙軸轉型的過程中，更需要多方合作取得科技進步，才能在國際競爭環境中掌握優勢，期待雙方未來有更多共同克服問題及合作的機會。

副總統蕭美琴今接見日本自民黨青年局幹部訪台團時表示，台、美、日之間經貿關係高度互補，是非常正面的合作及互動模式。（總統府提供）

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