五一大遊行隊伍「脫序」行走 警方2度舉牌警告

「五一行動聯盟」1日下午展開「五一勞工大遊行」。（記者王藝菘攝）

2025/05/01 18:23

〔記者王冠仁／台北報導〕由多個勞工團體、NGO團體今天發起的「五一勞工『反霸凌、要保障』大遊行」，共有4千多人上街。警方總共動員3百多名警力投入維安、交管，下午群眾沒按照原本規劃的路線並「脫序」行走，警方隨即對活動主持人先後舉牌勸導、警告，也部署警力嚴陣以待，所幸沒有衝突發生。

警方指出，遊行隊伍在今天下午1時30分左右，從總統府前凱達格蘭大道出發。由於抗議群眾原本規劃的遊行路線，是從凱道右轉公園路，再右轉忠孝西路經中山南路回到凱道，但警方擔心群眾若走到中山南路，距離行政院太近，因此只核准遊行路線從公園路右轉青島西路。

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不過，下午2時許，抗議群眾仍執意往忠孝西路前進，警方隨即在2時9分對活動主持人舉牌勸導，但勸導無效，抗議群眾依然繼續前行，警方於是在2時14分再次舉牌警告。

警方說，今天上街的群眾大約4千多人，他們雖然「脫序」走到中山南路再轉回凱道，但期間警方部署警力戒備、蒐證，再加上群眾行走迅速平和，沒有發生衝突與意外事件。

遊行隊伍最終在2時30分許回到凱道，現場有許多勞團人物輪番宣講，最後還號召群眾拿出白紙揉成紙球，象徵被遺棄的選票，並往總統府方向丟擲，現場群情激憤，但活動最後在下午3時許和平結束。

遊行隊伍「脫序」行走，警方舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

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