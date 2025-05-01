為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    五一大遊行隊伍「脫序」行走 警方2度舉牌警告

    「五一行動聯盟」1日下午展開「五一勞工大遊行」。（記者王藝菘攝）

    「五一行動聯盟」1日下午展開「五一勞工大遊行」。（記者王藝菘攝）

    2025/05/01 18:23

    〔記者王冠仁／台北報導〕由多個勞工團體、NGO團體今天發起的「五一勞工『反霸凌、要保障』大遊行」，共有4千多人上街。警方總共動員3百多名警力投入維安、交管，下午群眾沒按照原本規劃的路線並「脫序」行走，警方隨即對活動主持人先後舉牌勸導、警告，也部署警力嚴陣以待，所幸沒有衝突發生。

    警方指出，遊行隊伍在今天下午1時30分左右，從總統府前凱達格蘭大道出發。由於抗議群眾原本規劃的遊行路線，是從凱道右轉公園路，再右轉忠孝西路經中山南路回到凱道，但警方擔心群眾若走到中山南路，距離行政院太近，因此只核准遊行路線從公園路右轉青島西路。

    不過，下午2時許，抗議群眾仍執意往忠孝西路前進，警方隨即在2時9分對活動主持人舉牌勸導，但勸導無效，抗議群眾依然繼續前行，警方於是在2時14分再次舉牌警告。

    警方說，今天上街的群眾大約4千多人，他們雖然「脫序」走到中山南路再轉回凱道，但期間警方部署警力戒備、蒐證，再加上群眾行走迅速平和，沒有發生衝突與意外事件。

    遊行隊伍最終在2時30分許回到凱道，現場有許多勞團人物輪番宣講，最後還號召群眾拿出白紙揉成紙球，象徵被遺棄的選票，並往總統府方向丟擲，現場群情激憤，但活動最後在下午3時許和平結束。

    遊行隊伍「脫序」行走，警方舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

    遊行隊伍「脫序」行走，警方舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播