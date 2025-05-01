國台辦稱持定居證不算取得中國戶籍 陸委會駁斥：等同取得中國身分

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/01 18:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾申領中國「定居證」，將被除籍喪失台灣身分，中國國台辦昨抨擊民進黨政府故意混淆各類證件，聲稱「台胞持有定居證不等於已取得中國戶籍」。陸委會發言人梁文傑今表示，在陸委會認定上，等同持有中國戶籍或護照，或取得中國身分。

陸委會近日令釋指出，兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用護照之「設有戶籍」，應包含持有「中國居民身分證」及「定居證」。若持有持中國身分證、定居證將喪失台灣身分。

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國台辦發言人朱鳳蓮昨天批評，中方相關主管部門為台胞製發台胞證、居住證、定居證行之有年，三種證件承載的功能各不相同。她聲稱，定居證是發放給已被批准來中國定居落戶的台灣居民，短期持有的一種「臨時性」、「過渡性」證件，民進黨故意混淆各類證件，是要阻撓破壞兩岸同胞走近走親。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會說，國台辦發言人朱鳳蓮有明確講到，定居證是發放給已被批准來中國定居落戶的台灣居民，短期持有的一種「臨時性」、「過渡性」證件，這就已經表示你已經批准他定居落戶，不管你是臨時性或過渡性，那就是定居落戶。

梁文傑強調，在陸委會認定上，等同持有中國戶籍或護照，或取得中國身分。兩岸法律用語不太一樣，兩岸人民條例的解釋權是在陸委會，不會因為中方的解釋，而是影響我們的解釋，例如某個活動是不是統戰，中共一定說不是，「但是不是統戰活動是我們來認定，不是它講了算」。

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