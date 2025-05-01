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    宗教團體赴中交流需上網公開 陸委會駁國台辦：不會有綠色恐怖

    內政部設置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，遭國台辦嗆聲是大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」又一伎倆。陸委會發言人梁文傑今天說，不會有什麼綠色恐怖。（記者陳鈺馥攝）

    內政部設置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，遭國台辦嗆聲是大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」又一伎倆。陸委會發言人梁文傑今天說，不會有什麼綠色恐怖。（記者陳鈺馥攝）

    2025/05/01 18:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府設置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，要求宗教、社會團體前往中國前填寫赴中日期、地點、事由。中國國台辦昨天批評，這是大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」又一伎倆。陸委會發言人梁文傑今天駁斥，這個網站非強制性的，不會有什麼綠色恐怖可言。

    國台辦發言人朱鳳蓮昨天指稱，這是「民進黨當局」無理阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流的惡行，是其大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」的又一伎倆，是對島內廣大宮廟和信眾基本權利和自由的粗暴剝奪。

    朱鳳蓮批評，這種卑鄙伎倆壓制不住兩岸同胞走近走親的願望，阻擋不了兩岸交流融合的大勢，必將在兩岸同胞的共同反對下失敗。

    對此，梁文傑今天在陸委會記者會說，赴中國交流這個網站是內政部推出來的，他們希望如果是正當的交流活動，應該能夠揭露，內政部宗教司常常也會有補助及管理上的需要。

    梁文傑指出，內政部的網站並不是強制性的，而且台灣很多宮廟沒有法人登記，會去內政部網站登錄的可能會是有法人登記的宗教團體。但無論如何，這個網站非強制性的，不會有什麼綠色恐怖可言。

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