兩岸徵文大賽涉過分金錢招待 陸委會盼教育部加快查處

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2025/05/01 17:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」，涉違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1合作行為，已交教育部調查。陸委會發言人梁文傑今表示，該案牽涉合作對象和過分的金錢招待，希望教育部能加快查處。

關於何種合作行為會觸犯兩岸條例第33條之1？梁文傑指出，中共統戰手法層出不窮，該案合作對象是中共福建省委下面的機關，牽涉把台灣學生用「全程招待」方式，帶到中國參加頒獎典禮和營隊，去年營隊更是屬於海峽論壇的一部分，這個案子牽涉合作對象和過分的金錢招待，通常有這個特徵就算構成。

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針對一般大專院校寒暑假青年赴中參訪活動是否也會違法？梁文傑回應，並不會說所有交流活動，都是符合第33條之1的合作行為，還是要看具體情況。

「行之有年不代表是對的！」梁文傑說，台灣藝人常被中共官方逼著表態，雖然是行之有年，但不代表對的。這次案件很多人不管有意或無意轉發類似活動消息，對於有意的人會另外處理。

梁文傑強調，但要特別提醒那些無意的人，背後很多是藏著統戰目的和手法。以這次來講，區桂芝老師是轉發訊息到群組裡，群組裡面的人就會來檢舉，因為經過陸委會一再提醒，大家有這個意識，希望以後無意之間轉發的情形能夠減少。有些人若要堅持繼續做，我們就會另行處理。

對於該案曝光後，章法學會官網仍繼續舉辦徵文大賽。梁文傑回應，查處部分由教育部進行，陸委會是協助，希望能加快腳步。

關於全程落地招待的參訪活動，是否進一步管制？梁文傑說明，必須區分一下，有些活動是台灣的學校與中國某學校講好，台灣有人過去，對岸要落地招待，中國那邊的人過來，我方這邊要接待，這個就算是互惠。

梁文傑進一步說，但有些活動完全是單方面由中國出錢，尤其是讓中小學學生，在對狀況不了解下就去參加，活動會有統戰官員或政府官員上台談「兩岸統一」，若有這樣狀況，就是要查處的對象，我們不會說所有兩岸交流活動都不能進行，要針對的是單方面給好處的活動，「天下沒有白吃的午餐」。

關於徵文大賽及去福建研學，政府會認定兩部分都是文化統戰？梁文傑表示，以這活動來講，徵文只是形式，只要投稿就可獲得資格去福建研學，不一定要得獎才能去。

梁文傑說，去年是投稿就能受邀過去，比賽只是形式，真正是要找學生過去參加營隊，把這個活動當成海峽論壇一部分，所以這是連續性動作，我方認為這是比較精細的操作方式，雖然精細但還是有問題。

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