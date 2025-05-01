拜會賴總統 日眾議員中曾根康隆：世界各國須認知「台海和平攸關世界穩定」

賴清德總統接見日本自民黨青年局幹部訪台團。（總統府提供）

2025/05/01 17:36

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天接見日本自民黨青年局幹部訪台團時表示，台日在半導體等產業互補，進一步合作可創造雙贏，也可以在國防、經濟、教育、文化、體育及藝術等領域持續合作交流，讓兩國關係更上一層樓。率團的日本國會眾議員中曾根康隆也說，台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。

日本自民黨青年局訪團成員包括，日本國會眾議員中曾根康隆、平沼正二郎、根本拓、福田Kaoru、參議員神谷政幸及「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之等。賴清德表示，自民黨青年局成員是日本政壇未來的重要領袖，台灣非常重視和青年局的交流，並盼帶來具體成果。

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賴清德指出，台海和平穩定攸關世界的安全與繁榮，雙方可以在促進印太和平穩定方面合作交流，日本的前首相安倍晉三、岸田文雄及現任首相石破茂，在重要的國際場合都不斷強調台海和平穩定的重要性，台灣非常感謝日本歷任首相，對台海和平穩定的重視與支持。

賴清德認為，台灣和日本可以在經濟產業進行合作交流，台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏，像半導體產業，台灣的強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，如果雙方合作，一定可以更加蓬勃發展。

賴清德認為，除了經濟與國防外，台日也可在教育、文化、體育、藝術等領域進行交流。兩國關係向來深厚，中曾根康隆局長的祖父、中曾根康弘前首相也曾派駐台灣，居住在高雄左營明德新村。他衷心期盼，台日關係在原有深厚的基礎上，能更上一層樓。

中曾根表示，自民黨青年局每年都會組團訪台，也都獲得晉見總統的機會，彰顯總統對訪團的重視。對於賴總統希望台日青年在國防、經濟、文化、教育及藝術等領域充分合作與交流，他認為，在現今複雜、困難的國際局勢下，這些指示有其必要，尤其在美國總統川普的第二任任期，以往大家習以為常的事都不再是必然，世界經濟也產生很大幅度的變化。

中曾根表示，他十分贊同加強台日在實務和戰略上的合作，相信雙方能互蒙其利，期盼雙方的交流能朝共同的目標前進。台灣與日本都是四面環海的海洋國家，如何守護海洋，並活用海洋資源，是雙方的共同目標，應該相互合作、全力以赴；台海的和平穩定攸關東亞、甚至是世界的和平穩定，我們必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

中曾根提到，在半導體產業方面，台積電在熊本設廠，讓整個地區變得非常熱鬧，日本政府也補助約1.25兆日圓，未來日本政府預計再投入10兆日圓，協助AI等領域的發展，台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。

賴清德總統接見日本自民黨青年局幹部訪台團。（總統府提供）

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