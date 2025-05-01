中共滲透台灣黑幫當攻台內應 陸委會：不會感到驚訝

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/01 18:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國透過在台內應蒐整出「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資報告，揭露全台各地部分宮廟，已長期成為親共黑幫分子的運作據點，有黑幫甚至準備要當中共攻台內應。陸委會發言人梁文傑今天說，中共在香港的統一過程，都可看到這樣的痕跡。中共對台灣黑幫組織的涉入，其實其來有自，並不會感到驚訝。

有媒體報導，中國透過在台內應蒐整出的「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資報告，用同心圓在台灣地圖上標記各縣市幫派據點，包含動員半徑、擁槍數量、幫主電話等資訊，更以ABC等級標註各幫派「親共」意願程度，詳細註明治安機關所在地，猶如中國的「奪台行動地圖」。

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情資報告揭露，全台各地部分宮廟早已長期成為親共黑幫分子的運作據點，不只是設有祕密會議場所，還提供空間作為物資倉庫，成為掩護對岸爭議人士入台或洗錢的管道；某些幫派高層在國內宣稱「不碰政治」，但在這份報告中被明確記載願意配合支持中共攻台計畫，引起國安單位高度重視。

報告更載明，北部某大型幫派主要以經營建設公司、土方工程、地下賭場與酒店事業為經濟來源；三重一帶則有角頭前往柬埔寨、緬甸等地設立電信詐騙園區。中部地區某幫派則專門在中國經營毒品原料生意，利用第三地貿易方式轉運至日本或其他國家，並搭配複雜洗錢系統來讓資金流回台灣。南部也有若干幫派與東南亞國家的官員或黑市有深度合作關係，將詐騙當成是牟利本業。

據描述，目前全台警力約7萬多人，與報告內所呈現20萬的幫派份子人數呈懸殊比例，加上雙方武器火力差距，警方明顯處於劣勢，「若中國真的成功攏絡台灣黑幫，裡應外合的啟動武裝或破壞行動，將對台灣造成毀滅性打擊」。

對此，梁文傑在陸委會記者會說，這個不是現在才發生的事，中共在香港的統一過程，甚至在香港2019年反送中運動等，都可以看到這樣的痕跡。中共對台灣黑幫組織的涉入，其實是其來有自，並不會感到驚訝，政府都會持續關注。

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