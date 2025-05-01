到台中為罷團志工打氣 黃捷高喊：6席藍委全罷掉

民進黨立委黃捷（左2）到中六罷免羅廷瑋總部幫志工打氣，強調台中6席藍委要全罷才有意義。（記者陳建志攝）

2025/05/01 17:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中第6選區「敲羅行動」罷免羅廷瑋二階連署還差3000份達安全門檻，民進黨立委黃捷今天下午抵達台中罷羅總部「敲成宮」幫志工打氣，她說，台中6席藍委一定要全過，國民黨死亡連署造假，還違法運用戶政資料，將手伸進行政系統，呼籲志工最後一哩路再堅持一下，二階一定要全壘打。

黃捷說，今天特別擠出時間到台中，因為現在全台罷免泛藍35席立委，還有一些選區連署份數只有差一點點就可以全壘打，特別來到「敲羅行動」的總部幫罷團的志工加油；罷團成員除了非常努力，而且非常團結，並有互助精神，還會去幫忙中二、中三較為艱困的選區。

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她說，志工都有體認台中一定要6席全罷才有意義，罷團之間彼此互相支援、串聯，希望最後6席罷免的藍委都可以過二階，在最後成功罷免。

黃捷說，為何全部罷掉這麼重要？因為過去一整年，可以看到立法院的亂象，在傅崐萁主導下，所有程序正義都被破壞，沒有民主的基礎。現在甚至可以看到，國民黨為了反制也推動罷免，但除了死亡連署，連基隆的民政處長都違法利用戶政資料，直接把手伸進行政系統，真的是不可思議，這也是國民黨的威權本質。

黃捷說，這也驗證為何公民要站出來，不分藍綠都要站出來，只要你是愛台灣、反共，在乎民主和自由的價值就要站出來，因為國民黨的行為正好證明，當你流著威權的血，做出來的事情全部違反民主的基本精神。志工風吹日曬雨淋非常辛苦，但已經走到這一步，相信下週5月8日送件的成績，一定會讓大家非常振奮，二階一定要全壘打。

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