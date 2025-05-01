白沙屯媽祖進香雙北罷團不缺席！ 沿途「行動連署」助苗栗衝刺

罷免團體透過「行動連署」方式，吸引白沙屯媽祖信眾響應罷免。（「罷洪！刻不容楷」提供）

2025/05/01 17:27

〔記者陳奕劭／新北報導〕推動罷免新北市第一選區國民黨籍立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今天（1日）派出16位志工參與白沙屯媽祖進香，沿途支援罷免苗栗縣國民黨籍立委陳超明、邱鎮軍團體「超無作為」與「刪鎮出局」，希望擴大罷免能量，目標三十五席被罷藍委一個都不能少。

白沙屯媽祖進香吸引全台各地約30萬以上民眾隨行，「罷洪！刻不容楷」等雙北與其他地區罷免團體也緊抓熱潮，派出志工參與進香，主動走進人名，向信眾說明罷免程序並協助連署，展現民間自發力量與跨區合作的高度凝聚力。

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參與白沙屯媽祖進香的罷免洪孟楷領銜人方柏翔表示，全島一命，罷免連署是公民社會最堅定的力量展現，深知苗栗罷免行動在地人力有限，團隊願意跨區支援。他指出，目前苗栗罷免行動已進入關鍵階段，除了固定收件據點，進香沿途的行動連署也成為推進基層民意的重要管道。

各地罷團表示，這不只是罷免不適任立委，更是守護台灣憲政體制與國會制衡的實際行動，未來仍將持續串聯、資源共享，打造跨區合作網絡，直到五月中旬最後一團第二階段罷免連署送件為止。

罷免團體透過「行動連署」方式，沿途邀請信眾響應連署。（「罷洪！刻不容楷」提供）

公民團體「罷洪！刻不容楷」派出16位志工參與白沙屯媽祖進香，帶來全台各地的連署書。（「罷洪！刻不容楷」提供）

參與白沙屯媽祖進香的罷免洪孟楷領銜人方柏翔表示，全島一命，罷免連署是公民社會最堅定的力量展現。（「罷洪！刻不容楷」提供）

罷免團體成立「行動連署站」，邀請民眾響應罷免。（「罷洪！刻不容楷」提供）

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