中方疑操弄剴剴案輿論、號召上凱道！許美華：若沒這1訴求就別去

剴剴案審判進度引發社會高度關注。圖為今年3月剴剴案開庭，民眾到北院外舉牌聲援。（資料照）

2025/05/01 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院昨（4/30）開庭審理虐童致死案（剴剴案），惡保母劉彩萱首度承認大部分令人髮指的犯行，有人宣稱要上凱道發起「護兒集會」，卻被質疑目的不單純，最大疑點是號召活動的社群帳號，有許多中國人的照片，甚至轉載中媒對此事的報導，懷疑中方透過網軍試圖操弄剴剴案輿論。對此，科技專家許美華呼籲所有關心該案的人，不要讓自己的愛心被利用！

剴剴案審判進度引發台灣社會高度關注，近日網上有人聲稱要發起510護兒集會，但相關社群帳號使用諸如「你為這個可憐孩子做過什麼？」這類情勒字眼號召民眾上街，更惹疑的是發起呼籲的帳號，貼出不少疑似中國人手拿著寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭特別註明「From China」，貼文還轉載中國的新聞報導，鄉民們紛紛質疑主辦單位背景，但相關帳號僅稱他們是一群「平凡的爸爸媽媽」。

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而許美華今下午在臉書發文，「提醒所有關心剴剴的大家，不要讓自己的愛心被利用！聽說現在有一場510為剴剴上街的遊行。請大家不要忘記，虐死剴剴的保母令人髮指、罪無可赦，但是如果上街訴求沒有提到該被究責的幫凶雙北市政府、兒福聯盟，這就是一場消費剴剴悲劇的帶風向遊行。」

許美華重申：「負責保母證照、委託機構的是雙北市政府。剴剴本來在新北很有愛心的保母周媽媽家裡。後來因為周媽媽的保母證照問題，新北市社會局介入，透過兒福聯盟中介，剴剴交給住在台北市文山區的惡魔保母。所以整個過程，雙北市跟兒福聯盟都脫不了責任，而且是非常重大的疏失，更不要說事發之後，雙北市政府壓新聞，台北市議會的國民黨議員更為了護航市長蔣萬安，故意缺席，讓調查會議流會！」

許美華表示，「不敢想像愷愷短短的人生最後有多麼痛苦，我們大人對不起剴剴，該修法、該究責、誰最該道歉？有良知的人心中都該有一把尺。上街遊行如果只會叫賴清德下台，而忘了譴責雙北市政府、國民黨議員，還有究責兒福聯盟，還有時任兒福聯盟門神的國民黨不分區立委王育敏……我幫剴剴詛咒你們！你們都一起下地獄！」

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